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Von der Leyen: Polonya'daki yeni yargı düzenlemesi AB gerekliliklerini karşılamadı
Von der Leyen: Polonya'daki yeni yargı düzenlemesi AB gerekliliklerini karşılamadı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Polonya'nın yargıçlar için disiplin rejimini yeniden düzenleyen yasanın AB Komisyonu'nun tüm... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T21:58+0300
2022-07-04T22:00+0300
dünya
ursula von der leyen
polonya
ab
avrupa birliği
andrzej duda
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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, düzenlediği basın toplantısında, Polonya'daki yeni yargı düzenlemesini değerlendirdi.Von der Leyen, Komisyonun, mayısta parlamentodan geçerek, haziranda Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından imzalanan yasaya ilişkin tam bir değerlendirmeyi henüz tamamlamadığını belirtti.Yeni yasanın, hakimlerin disiplin suçuna maruz kalma riski olmaksızın başka bir hakimin statüsünü sorgulayabilmelerini sağlamadığını ifade eden von der Leyen, "Dolayısıyla, bu taahhütlere uymak ve kurtarma fonlarının kilidini açmak için de bu konunun ele alınması gerekiyor" dedi.Von der Leyen, yeni yargı düzenlemelerinin AB Komisyonu'nun tüm gerekliliklerini karşılamadığını vurguladı.Von der Leyen ayrıca, önceki gün Polonya'nın yeni yasasının "kurtarma planının kilometre taşlarını yerine getirmediğini" söyleyen AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova'nın yorumlarını da doğruladı.'Gerçek ortaya çıkacak AB fonları Polonya'ya akacak'Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise Polska Times'a verdiği röportajda, muhalefetin "kirli siyasi oyunları" sonucunda AB Komisyonu'nun fonların transferini geciktirdiğini savunarak, "Ancak gerçek ortaya çıkacak ve AB fonları Polonya'ya akacak. İlk ödemenin yılbaşında geleceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
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ursula von der leyen, polonya, ab, avrupa birliği, andrzej duda

Von der Leyen: Polonya'daki yeni yargı düzenlemesi AB gerekliliklerini karşılamadı

21:58 04.07.2022 (güncellendi: 22:00 04.07.2022)
© REUTERSUrsula von der Leyen
Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© REUTERS
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Polonya'nın yargıçlar için disiplin rejimini yeniden düzenleyen yasanın AB Komisyonu'nun tüm gerekliliklerini karşılamadığını söyledi.
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, düzenlediği basın toplantısında, Polonya'daki yeni yargı düzenlemesini değerlendirdi.
Von der Leyen, Komisyonun, mayısta parlamentodan geçerek, haziranda Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından imzalanan yasaya ilişkin tam bir değerlendirmeyi henüz tamamlamadığını belirtti.
Yeni yasanın, hakimlerin disiplin suçuna maruz kalma riski olmaksızın başka bir hakimin statüsünü sorgulayabilmelerini sağlamadığını ifade eden von der Leyen, "Dolayısıyla, bu taahhütlere uymak ve kurtarma fonlarının kilidini açmak için de bu konunun ele alınması gerekiyor" dedi.
Von der Leyen, yeni yargı düzenlemelerinin AB Komisyonu'nun tüm gerekliliklerini karşılamadığını vurguladı.
Von der Leyen ayrıca, önceki gün Polonya'nın yeni yasasının "kurtarma planının kilometre taşlarını yerine getirmediğini" söyleyen AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova'nın yorumlarını da doğruladı.

'Gerçek ortaya çıkacak AB fonları Polonya'ya akacak'

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise Polska Times'a verdiği röportajda, muhalefetin "kirli siyasi oyunları" sonucunda AB Komisyonu'nun fonların transferini geciktirdiğini savunarak, "Ancak gerçek ortaya çıkacak ve AB fonları Polonya'ya akacak. İlk ödemenin yılbaşında geleceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
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