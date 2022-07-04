https://tr.sputniknews.com/20220704/zinedine-zidane-sac-ektirmek-icin-turkiyeye-geldi-1058276282.html

Zinedine Zidane, saç ektirmek için Türkiye’ye geldi

Zinedine Zidane, saç ektirmek için Türkiye’ye geldi

Fransız futbolunun efsane isimlerinden Zinedine Zidane, saç ektirmek için Türkiye’ye geldi. Geçtiğimiz ay 50 yaşına giren yıldız, gizli geldiği İstanbul’da iki... 04.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-04T11:41+0300

2022-07-04T11:41+0300

2022-07-04T11:41+0300

yaşam

zinedine zidane

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Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ, Zidane'ın saç ektirmek için Türkiye'ye geldiğini yazdı.Üstündağ yazısında şu ifadeleri kullandı:Juventus, Bordeaux, Real Madrid gibi takımlarda top koşturan, aktif futbol kariyerini bitirdikten sonra Real Madrid’de hocalık yapan Zinedine Zidane, ikonik kelliğine bir son vermek için Türkiye’yi seçti.Geçen ay 50 yaşına giren ünlü yıldız, gizlice İstanbul’a gelerek operasyon geçirdi. Sağlık turizminde ve özellikle saç ekimi konusunda dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan Türkiye’nin methini duyan Zidane, haberin duyulmasını istemediği için bütün rezervasyonlarını menajeri adına yaptırmış. İki hafta boyunca Zorlu Center’daki Raffles Hotel’de kalan yıldız, saç ekim operasyonunun ardından nekahet dönemini de burada geçirdikten sonra yine gizlice Fransa’ya dönmüş. Haberi ilk duyduğumda inanmamıştım açıkçası, ama araştırınca gerçek olduğunu öğrendim.

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zinedine zidane