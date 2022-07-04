Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220704/zinedine-zidane-sac-ektirmek-icin-turkiyeye-geldi-1058276282.html
Zinedine Zidane, saç ektirmek için Türkiye’ye geldi
Zinedine Zidane, saç ektirmek için Türkiye’ye geldi
Fransız futbolunun efsane isimlerinden Zinedine Zidane, saç ektirmek için Türkiye’ye geldi. Geçtiğimiz ay 50 yaşına giren yıldız, gizli geldiği İstanbul’da iki... 04.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-04T11:41+0300
2022-07-04T11:41+0300
yaşam
zinedine zidane
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103814/03/1038140365_0:209:3500:2178_1920x0_80_0_0_fc48c33ecd502ef70059c07d6c629ff4.jpg
Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ, Zidane'ın saç ektirmek için Türkiye'ye geldiğini yazdı.Üstündağ yazısında şu ifadeleri kullandı:Juventus, Bordeaux, Real Madrid gibi takımlarda top koşturan, aktif futbol kariyerini bitirdikten sonra Real Madrid’de hocalık yapan Zinedine Zidane, ikonik kelliğine bir son vermek için Türkiye’yi seçti.Geçen ay 50 yaşına giren ünlü yıldız, gizlice İstanbul’a gelerek operasyon geçirdi. Sağlık turizminde ve özellikle saç ekimi konusunda dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan Türkiye’nin methini duyan Zidane, haberin duyulmasını istemediği için bütün rezervasyonlarını menajeri adına yaptırmış. İki hafta boyunca Zorlu Center’daki Raffles Hotel’de kalan yıldız, saç ekim operasyonunun ardından nekahet dönemini de burada geçirdikten sonra yine gizlice Fransa’ya dönmüş. Haberi ilk duyduğumda inanmamıştım açıkçası, ama araştırınca gerçek olduğunu öğrendim.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103814/03/1038140365_158:0:3342:2388_1920x0_80_0_0_82d03d96f5d057f20b4ce799ad23161a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zinedine zidane

Zinedine Zidane, saç ektirmek için Türkiye’ye geldi

11:41 04.07.2022
© REUTERS / Juan Medina/ArşivZinedine Zidane Real Madrid'e geri döndü
Zinedine Zidane Real Madrid'e geri döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
© REUTERS / Juan Medina/Arşiv
Abone olTelegram
Fransız futbolunun efsane isimlerinden Zinedine Zidane, saç ektirmek için Türkiye’ye geldi. Geçtiğimiz ay 50 yaşına giren yıldız, gizli geldiği İstanbul’da iki hafta kalarak saç ekimi yaptırdı.
Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ, Zidane'ın saç ektirmek için Türkiye'ye geldiğini yazdı.
Üstündağ yazısında şu ifadeleri kullandı:
Juventus, Bordeaux, Real Madrid gibi takımlarda top koşturan, aktif futbol kariyerini bitirdikten sonra Real Madrid’de hocalık yapan Zinedine Zidane, ikonik kelliğine bir son vermek için Türkiye’yi seçti.
Geçen ay 50 yaşına giren ünlü yıldız, gizlice İstanbul’a gelerek operasyon geçirdi. Sağlık turizminde ve özellikle saç ekimi konusunda dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan Türkiye’nin methini duyan Zidane, haberin duyulmasını istemediği için bütün rezervasyonlarını menajeri adına yaptırmış.
İki hafta boyunca Zorlu Center’daki Raffles Hotel’de kalan yıldız, saç ekim operasyonunun ardından nekahet dönemini de burada geçirdikten sonra yine gizlice Fransa’ya dönmüş.
Haberi ilk duyduğumda inanmamıştım açıkçası, ama araştırınca gerçek olduğunu öğrendim.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала