https://tr.sputniknews.com/20220705/100-yasindaki-abdli-gazi-gozyaslarini-tutamadi-ulkemiz-cehenneme-surukleniyor-1058343714.html

100 yaşındaki ABD’li gazi, gözyaşlarını tutamadı: Ülkemiz cehenneme sürükleniyor

100 yaşındaki ABD’li gazi, gözyaşlarını tutamadı: Ülkemiz cehenneme sürükleniyor

İkinci Dünya Savaşı gazisi Marine Carl Spurlin Dekel, silah arkadaşlarının uğruna can verdiği her şeyin boşa gittiğini belirtti. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T18:50+0300

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dünya

2. dünya savaşı

abd

değer

gazi

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Fox13 televizyonuna konuşan 100 yaşındaki ABD’li gazi Dekel, “Ben büyürken sahip olduğumuz ülke artık yok, hiç yok” ifadesini kullandı.Günümüz Amerikalıların, kendilerini çevreleyen şeylere değer vermediğini söyleyen Dekel, “Şimdi yaptığımız her şey ve uğruna savaştığımız, arkadaşlarımın uğruna canlarını verdiği her şey boşa gittiği için çok üzgünüm. Ülkemiz cehenneme sürükleniyor” şikayetinde bulundu.ABD’li gazi, ülkesine hizmet etmenin hayatındaki en önemli şey olduğunu vurguladı.Birkaç hafta önce 100. yaş gününü kutlayan Dekel, ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından savaşta kahramanlık gösteren askerlere verilen üçüncü en yüksek madalya olan Gümüş Yıldız’a sahip.

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2. dünya savaşı, abd, değer, gazi