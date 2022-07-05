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Avustralya'nın Sydney kentinde seller nedeniyle 50 bin kişi tahliye edilecek
Avustralya'nın Sydney kentinde seller nedeniyle 50 bin kişi tahliye edilecek
Avustralya'nın Sydney kentinde, 30 Haziran'dan bu yana etkisini gösteren şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle kentte 50 bin kişiye tahliye emri çıkartıldı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
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Avustralya'nın Sydney kentinde seller nedeniyle 50 bin kişi tahliye edilecek

10:37 05.07.2022
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Avustralya'nın Sydney kentinde, 30 Haziran'dan bu yana etkisini gösteren şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle kentte 50 bin kişiye tahliye emri çıkartıldı.
© AFP 2022 / SAEED KHAN

Son birkaç gündür etkisini artıran şiddetli yağışlar nedeniyle Sydney'de barajlar ve kanallar taşarken kentin büyük bölümü sellere teslim oldu. New South Wales eyaleti, yaklaşık 23 yerleşim yerini "afet bölgesi" ilan ederken selden etkilenenler için federal yardımların başlatılacağını duyurdu.

Son birkaç gündür etkisini artıran şiddetli yağışlar nedeniyle Sydney&#x27;de barajlar ve kanallar taşarken kentin büyük bölümü sellere teslim oldu. New South Wales eyaleti, yaklaşık 23 yerleşim yerini &quot;afet bölgesi&quot; ilan ederken selden etkilenenler için federal yardımların başlatılacağını duyurdu. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / SAEED KHAN

Son birkaç gündür etkisini artıran şiddetli yağışlar nedeniyle Sydney'de barajlar ve kanallar taşarken kentin büyük bölümü sellere teslim oldu. New South Wales eyaleti, yaklaşık 23 yerleşim yerini "afet bölgesi" ilan ederken selden etkilenenler için federal yardımların başlatılacağını duyurdu.

© AFP 2022 / SAEED KHAN

Eyalet Başbakanı Dominic Perrottet, eyalet genelinde yeni sellerin görülebileceği uyarısında bulunurken halka "tedbirli olunması" çağrısı yaptı.

Perrotteti, Sydney'de 32 bin kişiye yönelik verilen tahliye emrinin afetin etkisini artırması sebebiyle 50 bin kişiye çıkarıldığını açıkladı.

Eyalet Başbakanı Dominic Perrottet, eyalet genelinde yeni sellerin görülebileceği uyarısında bulunurken halka &quot;tedbirli olunması&quot; çağrısı yaptı.Perrotteti, Sydney&#x27;de 32 bin kişiye yönelik verilen tahliye emrinin afetin etkisini artırması sebebiyle 50 bin kişiye çıkarıldığını açıkladı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2022 / SAEED KHAN

Eyalet Başbakanı Dominic Perrottet, eyalet genelinde yeni sellerin görülebileceği uyarısında bulunurken halka "tedbirli olunması" çağrısı yaptı.

Perrotteti, Sydney'de 32 bin kişiye yönelik verilen tahliye emrinin afetin etkisini artırması sebebiyle 50 bin kişiye çıkarıldığını açıkladı.

© AFP 2022 / SAEED KHAN

Arama-kurtarma ve acil yardım ekipleri, kentte gece boyunca seller nedeniyle araba ve evlerinde mahsur kalmış yaklaşık 100 kişiyi kurtardı.

Arama-kurtarma ve acil yardım ekipleri, kentte gece boyunca seller nedeniyle araba ve evlerinde mahsur kalmış yaklaşık 100 kişiyi kurtardı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2022 / SAEED KHAN

Arama-kurtarma ve acil yardım ekipleri, kentte gece boyunca seller nedeniyle araba ve evlerinde mahsur kalmış yaklaşık 100 kişiyi kurtardı.

© AFP 2022 / SAEED KHAN

Meteoroloji yetkilileri, yarın akşam itibarıyla yağışların etkisini kaybetmeye başlayacağı bilgisini paylaştı.

Meteoroloji yetkilileri, yarın akşam itibarıyla yağışların etkisini kaybetmeye başlayacağı bilgisini paylaştı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2022 / SAEED KHAN

Meteoroloji yetkilileri, yarın akşam itibarıyla yağışların etkisini kaybetmeye başlayacağı bilgisini paylaştı.

© AFP 2022 / SAEED KHAN

Sydney'de şiddetli yağış ve sel baskını riskine karşı 3 Temmuz'da on binlerce kişiye yönelik tahliye emri verilmiş, kent sakinlerine gerekmediği sürece seyahat etmekten kaçınmaları çağrısı yapılmıştı.

Sydney&#x27;de şiddetli yağış ve sel baskını riskine karşı 3 Temmuz&#x27;da on binlerce kişiye yönelik tahliye emri verilmiş, kent sakinlerine gerekmediği sürece seyahat etmekten kaçınmaları çağrısı yapılmıştı. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2022 / SAEED KHAN

Sydney'de şiddetli yağış ve sel baskını riskine karşı 3 Temmuz'da on binlerce kişiye yönelik tahliye emri verilmiş, kent sakinlerine gerekmediği sürece seyahat etmekten kaçınmaları çağrısı yapılmıştı.

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