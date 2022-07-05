Avustralya'nın Sydney kentinde seller nedeniyle 50 bin kişi tahliye edilecek

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Son birkaç gündür etkisini artıran şiddetli yağışlar nedeniyle Sydney'de barajlar ve kanallar taşarken kentin büyük bölümü sellere teslim oldu. New South Wales eyaleti, yaklaşık 23 yerleşim yerini "afet bölgesi" ilan ederken selden etkilenenler için federal yardımların başlatılacağını duyurdu.