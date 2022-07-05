https://tr.sputniknews.com/20220705/7-ilde-kacak-sigara-operasyonu-214-gozalti-karari-1058319350.html

7 ilde kaçak sigara operasyonu: 214 gözaltı kararı

7 ilde kaçak sigara operasyonu: 214 gözaltı kararı

Sigara kaçakçılığı yapan örgütlere yönelik operasyon başlatıldı. 7 ilde yürütülen operasyonda 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T08:32+0300

2022-07-05T08:32+0300

2022-07-05T08:40+0300

operasyon

türkiye

kaçakçılık

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7 ilde yürütülen 'Nefes' operasyonunda 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Sigara kaçakçılığı baskınlarının 6 aylık takiple başladığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan kaçak sigaralarla 514 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildiğini söyledi.Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde: * Bu operasyonlar sırasında tütün mamülü, makaron kaçakçılığı yapan, bu ürünlerini piyasaya süren suç gruplarına çalışma yapıldı. Elbette ki bunlar yakalanıyorlar, ama bunları piyasaya süren suç grupları kimlerdir diye kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele daire başkanlığımızın başkanlığında tüm illerde bu suç gruplarına yönelik bir çalışma yapılmış ve yaklaşık 8 suç grubu tespit edilmiş ve bu sabah itibariyle bu 8 suç grubuna ve birlikte çalıştığı şahıslara yönelik 615 adreste arama kararı alınmış, ortak koordinasyon içerisinde 214 şahsın gözaltı kararı verilmiş ve şu anda adreslere eş zamanlı şekilde 7 ilde baskın yapılarak özellikle bu 8 suç grubunun çökertilmesine yönelik bir operasyon planlanmıştır.* Kaçak sigaraya karşı gerçekleşen bu mücadelede, yeni bir alana yönelen organize suç örgütleri, burada dolu ve boş makaron ile 35.2 milyondan, 2021 sonu itibariyle 1 milyar 754 milyon makarona ulaşmıştır. Yani bu esas itibariyle önemi bir sayıdır. Ve burada boşluk bulmaya çalışan bu suç örgütleriyle beraber ciddi bir mücadele gerçekleştirilmektedir.* Son 5 yılın toplamında ise 2020-2021 ve son altı ay olmak üzere son beş yılın ortalaması ise 5 milyar makaron civarındadır.

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operasyon, kaçakçılık