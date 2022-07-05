https://tr.sputniknews.com/20220705/abb-3-yildir-toplam-19-gun-izin-kullanan-mansur-yavas-yarin-izne-cikiyor-1058352451.html
ABB: 3 yıldır toplam 19 gün izin kullanan Mansur Yavaş, yarın izne çıkıyor
ABB: 3 yıldır toplam 19 gün izin kullanan Mansur Yavaş, yarın izne çıkıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından bugün, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yarından itibaren izne... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T21:31+0300
2022-07-05T21:31+0300
2022-07-05T21:31+0300
politika
mansur yavaş
ankara
abb
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050473290_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_c0d993aabd1485380760f8a888bedc08.jpg
ABB tarafından yapılan açıklamada, “ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş, göreve başladığı 8 Nisan 2019 tarihinden bugüne dek toplam 19 gün izin kullanmıştır. Sayın Başkan yarından itibaren 10 günlük izne ayrılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050473290_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_8f387504d2d503f84cd59da9946591f9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mansur yavaş, ankara, abb
ABB: 3 yıldır toplam 19 gün izin kullanan Mansur Yavaş, yarın izne çıkıyor
Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından bugün, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yarından itibaren izne ayrılacağı belirtildi.
ABB tarafından yapılan açıklamada, “ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş, göreve başladığı 8 Nisan 2019 tarihinden bugüne dek toplam 19 gün izin kullanmıştır. Sayın Başkan yarından itibaren 10 günlük izne ayrılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.