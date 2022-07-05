https://tr.sputniknews.com/20220705/abb-3-yildir-toplam-19-gun-izin-kullanan-mansur-yavas-yarin-izne-cikiyor-1058352451.html

ABB: 3 yıldır toplam 19 gün izin kullanan Mansur Yavaş, yarın izne çıkıyor

ABB: 3 yıldır toplam 19 gün izin kullanan Mansur Yavaş, yarın izne çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından bugün, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yarından itibaren izne... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T21:31+0300

2022-07-05T21:31+0300

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politika

mansur yavaş

ankara

abb

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ABB tarafından yapılan açıklamada, “ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş, göreve başladığı 8 Nisan 2019 tarihinden bugüne dek toplam 19 gün izin kullanmıştır. Sayın Başkan yarından itibaren 10 günlük izne ayrılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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mansur yavaş, ankara, abb