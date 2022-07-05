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https://tr.sputniknews.com/20220705/abb-3-yildir-toplam-19-gun-izin-kullanan-mansur-yavas-yarin-izne-cikiyor-1058352451.html
ABB: 3 yıldır toplam 19 gün izin kullanan Mansur Yavaş, yarın izne çıkıyor
ABB: 3 yıldır toplam 19 gün izin kullanan Mansur Yavaş, yarın izne çıkıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından bugün, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yarından itibaren izne... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
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ABB tarafından yapılan açıklamada, “ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş, göreve başladığı 8 Nisan 2019 tarihinden bugüne dek toplam 19 gün izin kullanmıştır. Sayın Başkan yarından itibaren 10 günlük izne ayrılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
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mansur yavaş, ankara, abb

ABB: 3 yıldır toplam 19 gün izin kullanan Mansur Yavaş, yarın izne çıkıyor

21:31 05.07.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından bugün, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yarından itibaren izne ayrılacağı belirtildi.
ABB tarafından yapılan açıklamada, “ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş, göreve başladığı 8 Nisan 2019 tarihinden bugüne dek toplam 19 gün izin kullanmıştır. Sayın Başkan yarından itibaren 10 günlük izne ayrılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
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