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ABD Başkanı Biden: Demokrasimizi savunmalıyız
ABD Başkanı Biden: Demokrasimizi savunmalıyız
ABD Başkanı Biden, Bağımsızlık Günü'nde yaptığı konuşmada, "Her gün demokrasimiz konusunda hiçbir şeyin garanti altında olmadığını hatırlıyoruz, bunun için... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T03:50+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü nedeniyle yaptığı konuşmada, demokrasinin korunması çağrısında bulundu.Biden, Beyaz Saray'da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü nedeniyle asker aileleri ile düzenlenen barbekü etkinliğinde bir konuşma yaptı.ABD'nin her zaman kendi yoluna gittiğini belirten Biden, "Her zaman imtihan edildik ancak hiçbir zaman başımızı alıp gitmedik" ifadesini kullandı.Biden, özgürlüğün hem ABD'de hem de yurt dışında "saldırı altında" olduğunu belirterek, "Her gün demokrasimiz konusunda hiçbir şeyin garanti altında olmadığını hatırlıyoruz, bunun için mücadele etmeli, demokrasimizi savunmalıyız" mesajını verdi.Bugün Chicago'da Bağımsızlık Günü kutlamasında düzenlenen silahlı saldırıya işaret eden Biden, "Bugün birçok Amerikalının etrafına bakıp, ABD'nin oldukça bölünmüş olduğunu gördüğünü ve bundan endişe ettiğini biliyorum. Bunu anlıyorum ancak biz bölündüğümüzden daha çok birleşmiş haldeyiz" dedi.
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abd, chicago
ABD Başkanı Biden: Demokrasimizi savunmalıyız
03:50 05.07.2022 (güncellendi: 03:54 05.07.2022) Abone ol
ABD Başkanı Biden, Bağımsızlık Günü'nde yaptığı konuşmada, "Her gün demokrasimiz konusunda hiçbir şeyin garanti altında olmadığını hatırlıyoruz, bunun için mücadele etmeli, demokrasimizi savunmalıyız" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü nedeniyle yaptığı konuşmada, demokrasinin korunması çağrısında bulundu.
Biden, Beyaz Saray'da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü nedeniyle asker aileleri ile düzenlenen barbekü etkinliğinde bir konuşma yaptı.
ABD'nin her zaman kendi yoluna gittiğini belirten Biden, "Her zaman imtihan edildik ancak hiçbir zaman başımızı alıp gitmedik" ifadesini kullandı.
Biden, özgürlüğün hem ABD'de hem de yurt dışında "saldırı altında" olduğunu belirterek, "Her gün demokrasimiz konusunda hiçbir şeyin garanti altında olmadığını hatırlıyoruz, bunun için mücadele etmeli, demokrasimizi savunmalıyız" mesajını verdi.
Bugün Chicago
'da Bağımsızlık Günü kutlamasında
düzenlenen silahlı saldırıya işaret eden Biden, "Bugün birçok Amerikalının etrafına bakıp, ABD'nin oldukça bölünmüş olduğunu gördüğünü ve bundan endişe ettiğini biliyorum. Bunu anlıyorum ancak biz bölündüğümüzden daha çok birleşmiş haldeyiz
" dedi.