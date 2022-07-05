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ABD savaş gemisine iniş yaptığı sırada düşen askeri uçağa ait yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD savaş gemisine iniş yaptığı sırada düşen askeri uçağa ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Avustralya’nın Queensland eyaleti açıklarında 2017’de askeri uçağın savaş gemisine iniş yaptığı sırada düştüğü kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
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avustralya
savaş
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savaş gemisi
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Avustralya’nın Queensland eyaleti açıklarında 5 Ağustos 2017'de ABD Donanması'na ait USS Green Bay adlı amfibik çıkarma gemisine iniş yaptığı sırada düşen Tiltrotor MV-22 Osprey’in kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.Üç ABD askerinin hayatını kaybettiği kazaya ait görüntülerde, uçağın gemiye iniş yaptığı sırada sol motorunun güverteye çarptığı ve iniş bölgesinde bulunan personelin panikle kaçtığı görüldü. Kazayla ilgili yürütülen soruşturma dahilinde 21 Mayıs 2018’de yayınlanan raporda, uçağın çok fazla aşağıya doğru akıma maruz kalması ve havada asılı kalacak itiş gücüne sahip olmaması nedeniyle düştüğünün belirlendiği ifade edilmiş, uçağın çok fazla ağırlık taşıyor olabileceğine dikkat çekilmişti.Öte yandan geçtiğimiz ay ABD’nin California eyaletinde bir MV-22 Osprey düşmüş, kazada 5 ABD askeri hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz mart ayında ise Norveç'te bir MV-22 Osprey düşmüş ve 4 kişi ölmüştü.
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abd, queensland, avustralya, savaş, gemi, savaş gemisi

ABD savaş gemisine iniş yaptığı sırada düşen askeri uçağa ait yeni görüntüler ortaya çıktı

02:15 05.07.2022 (güncellendi: 02:28 05.07.2022)
© İHA / SONG KYUNG-SEOK / Avustralya’nın Queensland eyaleti açıklarında 2017’de askeri uçağın savaş gemisine iniş yaptığı sırada düştüğü kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Avustralya’nın Queensland eyaleti açıklarında 2017’de askeri uçağın savaş gemisine iniş yaptığı sırada düştüğü kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© İHA / SONG KYUNG-SEOK /
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Avustralya’nın Queensland eyaleti açıklarında 2017’de askeri uçağın savaş gemisine iniş yaptığı sırada düştüğü kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Avustralya’nın Queensland eyaleti açıklarında 5 Ağustos 2017'de ABD Donanması'na ait USS Green Bay adlı amfibik çıkarma gemisine iniş yaptığı sırada düşen Tiltrotor MV-22 Osprey’in kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.
Üç ABD askerinin hayatını kaybettiği kazaya ait görüntülerde, uçağın gemiye iniş yaptığı sırada sol motorunun güverteye çarptığı ve iniş bölgesinde bulunan personelin panikle kaçtığı görüldü. Kazayla ilgili yürütülen soruşturma dahilinde 21 Mayıs 2018’de yayınlanan raporda, uçağın çok fazla aşağıya doğru akıma maruz kalması ve havada asılı kalacak itiş gücüne sahip olmaması nedeniyle düştüğünün belirlendiği ifade edilmiş, uçağın çok fazla ağırlık taşıyor olabileceğine dikkat çekilmişti.
Öte yandan geçtiğimiz ay ABD’nin California eyaletinde bir MV-22 Osprey düşmüş, kazada 5 ABD askeri hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz mart ayında ise Norveç'te bir MV-22 Osprey düşmüş ve 4 kişi ölmüştü.
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