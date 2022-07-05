https://tr.sputniknews.com/20220705/abd-savas-gemisine-inis-yaptigi-sirada-dusen-askeri-ucagin-goruntuleri-ortaya-cikti-1058313289.html
ABD savaş gemisine iniş yaptığı sırada düşen askeri uçağa ait yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD savaş gemisine iniş yaptığı sırada düşen askeri uçağa ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Avustralya’nın Queensland eyaleti açıklarında 2017’de askeri uçağın savaş gemisine iniş yaptığı sırada düştüğü kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T02:15+0300
2022-07-05T02:15+0300
2022-07-05T02:28+0300
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Avustralya’nın Queensland eyaleti açıklarında 5 Ağustos 2017'de ABD Donanması'na ait USS Green Bay adlı amfibik çıkarma gemisine iniş yaptığı sırada düşen Tiltrotor MV-22 Osprey’in kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.Üç ABD askerinin hayatını kaybettiği kazaya ait görüntülerde, uçağın gemiye iniş yaptığı sırada sol motorunun güverteye çarptığı ve iniş bölgesinde bulunan personelin panikle kaçtığı görüldü. Kazayla ilgili yürütülen soruşturma dahilinde 21 Mayıs 2018’de yayınlanan raporda, uçağın çok fazla aşağıya doğru akıma maruz kalması ve havada asılı kalacak itiş gücüne sahip olmaması nedeniyle düştüğünün belirlendiği ifade edilmiş, uçağın çok fazla ağırlık taşıyor olabileceğine dikkat çekilmişti.Öte yandan geçtiğimiz ay ABD’nin California eyaletinde bir MV-22 Osprey düşmüş, kazada 5 ABD askeri hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz mart ayında ise Norveç'te bir MV-22 Osprey düşmüş ve 4 kişi ölmüştü.
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abd, queensland, avustralya, savaş, gemi, savaş gemisi
ABD savaş gemisine iniş yaptığı sırada düşen askeri uçağa ait yeni görüntüler ortaya çıktı
02:15 05.07.2022 (güncellendi: 02:28 05.07.2022) Abone ol
Avustralya’nın Queensland eyaleti açıklarında 2017’de askeri uçağın savaş gemisine iniş yaptığı sırada düştüğü kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Avustralya’nın Queensland eyaleti açıklarında 5 Ağustos 2017'de ABD Donanması'na ait USS Green Bay adlı amfibik çıkarma gemisine iniş yaptığı sırada düşen Tiltrotor MV-22 Osprey’in kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.
Üç ABD askerinin hayatını kaybettiği kazaya ait görüntülerde, uçağın gemiye iniş yaptığı sırada sol motorunun güverteye çarptığı ve iniş bölgesinde bulunan personelin panikle kaçtığı görüldü. Kazayla ilgili yürütülen soruşturma dahilinde 21 Mayıs 2018’de yayınlanan raporda, uçağın çok fazla aşağıya doğru akıma maruz kalması ve havada asılı kalacak itiş gücüne sahip olmaması nedeniyle düştüğünün belirlendiği ifade edilmiş, uçağın çok fazla ağırlık taşıyor olabileceğine dikkat çekilmişti.
Öte yandan geçtiğimiz ay ABD’nin California eyaletinde bir MV-22 Osprey düşmüş, kazada 5 ABD askeri hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz mart ayında ise Norveç'te bir MV-22 Osprey düşmüş ve 4 kişi ölmüştü.