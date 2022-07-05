https://tr.sputniknews.com/20220705/abdde-4-temmuz-katliami-21-yasindaki-saldirgan-rapci-kimligiyle-siddet-imgeli-videolar-paylasmis-1058325994.html

ABD'de 4 Temmuz saldırısı: Zanlı, rapçi kimliğiyle katliam mesajı veren videolar paylaşmış

ABD'de 4 Temmuz saldırısı: Zanlı, rapçi kimliğiyle katliam mesajı veren videolar paylaşmış

ABD'liler, ülkenin kuruluşunu ve ulusal birliği bir arada tutan bağları kutlamak için bir sebep bulmaya çalışırken düzenlenen katliamın şokunu yaşıyor... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T13:24+0300

2022-07-05T13:24+0300

2022-07-05T14:22+0300

dünya

abd

katliam

silahlı saldırı

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Dışarıda Ukrayna gibi krizler üzerinden hegemonya restorasyonu peşinde koşan ABD’nin içeride toplumsal eşitsizlik, kürtaj yasağı, silahlanma özgürlüğü, ilkokul katliamlarına varan silahlı saldırı furyası, buna karşı silah kontrolü yasasının çok yetersiz kalmasıyla çizdiği manzara, en önemli ulusal bayram kutlamasının katliama dönüşmesiyle tavan yaptı. Illinois eyaletinin Chicago kentinin 25 mil kuzeyinde, 30 bin nüfuslu Highland Park banliyösünde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü geçit törenine başlamasının üzerinden 15 dakika geçerken ateş açıldı. Bir binanın çatısından ateş eden zanlı, 6 kişinin ölümüne, onlarca kişinin yaralanmasına neden oldu. Yüzlerce güvenlik gücü mensubunun katıldığı saatler süren aramaların ardından kısa bir kovalamaca sonunda zanlı aracı durdurularak yakalandı. Saldırı hakkında şimdilik elde edilen bilgiler şunlar:Highland Park'ta yerel saatle 10.00'da başlayan kutlamalara katılanlar, önce duydukları sesi havai fişek patlaması sandıklarını, daha sonra silah sesini ayırt ettiklerini söyledi. Bir tanık, 20-30 el ateş sesi duyduğunu söyledi. Medyaya yansıyan videolara göre silahlı saldırgan, mermi yağdırdıktan sonra duraklayıp tüfeği yeniden doldurduktan sonra ateş etmeyi sürdürdü. Müzik çalmaya devam ederken aralarında çocukların da olduğu yüzlerce insan panik içinde kaçıştı. Kaçıp canını kurtaranlar, güzergah boyunca kanlar içinde yatan cesetler gördüklerini anlattı.Lake County Şerif Yardımcısı Christopher Covelli, saldırganın binaya sabitlenmemiş bir merdiven dayayarak çatıya tırmandığını, buradan nişan alıp saat 10:14 civarında ateş etmeye başladığını söyledi. Olay yerinde ele geçirilen yüksek güçlü tüfeğin kökeni bulunmaya çalışılıyor.Polis, ölü ve yaralılarla ilgili ayrıntılı açıklama yapmadı. 6 kurbandan 5 yetişkin olay yerinde öldü. Hastanede ölen 6. kişiyle ilgili bilgi edinilemedi. En az 38 kişi yaralandı. NorthShore Üniversitesi Sağlık Merkezi'ne getirilen 26 yaralının yaşlarının 8 ile 85 arasında değiştiği, 19'unun ilk müdahalelerin ardından taburcu edildiği belirtildi. Yaralananlar arasında 5 çocuk var. Durumu kritik olan bir çocuk hava ambulansıyla Chicago'daki çocuk hastanesine nakledildi.FBI dahil yerel, eyalet ve federal güvenlik gücü mensuplarının başlattığı insan avında zanlının eşkali ve Illinois plakalı, gümüşi beyaz Honda Fit model araç kullandığı kamuoyuyla paylaşıldı, bölge sakinlerinin güvenlik kamerası ve cep telefonu görüntülerini vermesi istenildi, zanlının silahlı ve tehlikeli olduğu uyarısı yapıldı. Çok sayıda dövmesi olan zanlının sağ yanağında çizgi üzerine dört çetele işareti, boynunda kırmızı güllerle yeşil yapraklar ve sol kaşının üstünde bitişik el yazısının bulunduğu belirtildi. Yakalanan zanlının kimliği 21 yaşındaki Robert E Crimo III olarak açıklandı. ‘Bobbie’ kısaltmasını kullanan Crimo'nun ‘Awake the Rapper' sahne adıyla kendi yazdığı rap şarkılarını söylediği, kaydettiği ve yayımladığı öğrenildi. 2011'de 'Awake the Rapper’ (Rapçiyi Uyandır) ismiyle sosyal medya hesapları açan Crimo, ilk rap şarkısını 2016'da yayımladı, 2020'de içinde yakalandığı Honda'ya ithaf ettiği sanılan 'Hondamın içinde' isimli bir şarkı piyasaya sürdü.Bazı haberlerde Crimo'nun 2019 belediye başkanlığı seçimini kaybeden bir adayın oğlu olduğu iddiasına yer verildi. Güvenlik güçleri ise zanlının babası olan ve Bob's Pantry & Deli isminde restoran işleten Bob Crimo'nun iki katlı bahçeli evinde arama operasyonu gerçekleştirdi. Crimo’nun amcası, yeğeninin böyle bir şiddete başvurabileceğine dair hiçbir işaret bulunmadığını iddia ederek kurban yakınlarından özür diledi.Gelgelelim aşırılıkçılık uzmanı gazeteci Steven Monacelli, Crimo'nun tüfekli bir erkeğin insanları vurması gibi şiddetli görüntüler içeren çok sayıda rahatsız edici videoyu YouTube'da paylaştığını tweetledi.Örneğin Awake the Rapper'ın 'Out of This World' şarkısının videosundaki çizimler bir okul katliamını çağrıştırıyor. Taktik yelek ve Go-Pro tarzı kameralı kask giymiş bir genç (Crimo), etrafa saçılmış cesetlerin ortasında durup elindeki yarı otomatik tüfeği teslim olurcasına ellerini kaldıran bir figüre doğrultuyor.Aynı figürün etrafı polis araçlarıyla çevrilmiş halde kan gölü içinde yattığı bölümde "F... this world" diyen rapçinin şöyle şarkı sözleri var: "Yaptıklarım yiğit olacak ve düşüncem gereksiz, ne yapmam gerektiğini biliyorum, içinde ne olduğunu biliyorum, sadece benim için değil, herkes için."Dünya küresi, dünya haritası, ABD bayrağı bulunan bir sınıfta tek başınayken katliam çağrıştıran 1 dakika 10 saniyelik bir videosu da ayrıca dikkat çekiyor.Aşırı sağcı amblem ve kısaltmalarOkul katliamı çizgi filmi dahil videolarında Finlandiyalı aşırı sağcı örgüt Suomen Sisu'nun amblemine yer veren Crimo'nun yönettiği Discord kanalının adının SS olması, Nazilerin Schutzstaffel'inin kısaltmasını akla getirdi. Trump'la ilgili paylaşımlarYatak odasının duvarında Başkan John F. Kennedy'yi öldüren Lee Harvey Oswald'ın ölümüne atıfta bulunan bir gazete kupürü görüntüsünü de paylaşan Crimo, genelde siyasi içerikli paylaşımda bulunmamış.Bununla birlikte dalga geçer bir havada önceki Başkan Donald Trump'ın mitingine gittiğine işaret eden 2 paylaşım yapmış. Zanlıyla bağlantılı sosyal medya sayfaları, saldırının ardından, 'platform ilkelerini ihlal' gerekçesiyle YouTube, Instagram ve Twitter'dan kaldırıldı.4 Temmuz saldırısı, Amerikan yaşam biçimi ritüellerini tuzla buz eden şiddet zincirinin en yeni halkası oldu. Son aylarda okullar, kiliseler, bakkallar ve şimdi de ulusal bayram geçit töreni, katliam meydanı haline geldi. Amerikalılar ülkenin kuruluşu, ulusal birliği ve bir arada tutan bağları kutlamak için bir sebep bulmaya çalışırken kan döküldü.Saldırı başladığında bırakıp kaçtıkları sandalyeleri, battaniyeleri ve çocuk bisikletini almak için bir arkadaşıyla birlikte geçit töreni güzergahına geri dönen bölge sakini Ron Tuazon, gözleri önünde gerçekleşen saldırıdan ağır darbe aldıklarını anlatırken, "Bir başka Amerikan vahşeti daha. Artık sıradanlaştı. Kanunlar değişene kadar bunlardan daha çok olacak" dedi. 73 yaşındaki bölge sakini Barbara Harte de "Artık güvenli bir yer kalmadı" diye yakındı. ABD'de son 8 haftada ateşli silahlarla kan dökülmeden gün geçmezken, New York eyaletindeki Buffalo'da bir bakkalda siyahları hedef alan saldırıda 10 kişi, Teksas eyaletindeki Uvalde'de bir gencin ilkokula düzenlediği saldırıda 19'u çocuk 21 kişi öldü.

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abd, katliam, silahlı saldırı