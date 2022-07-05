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ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
ABD'nin llinois eyaletinde, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T23:57+0300
2022-07-05T23:59+0300
abd
dünya
4 temmuz bağımsızlık günü
silahlı saldırı
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Highland Park polisinin ABD basınına yaptığı açıklamada, 4 Temmuz kutlamalarındaki saldırıda yaralanan bir kişinin daha yaşamını yitirdiği, ölü sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi.Polis, aynı gün akşam olay yerine 8 kilometre uzaklıkta, aracıyla kaçarken yakalanan şüpheli Robert E. Crimo'nun saldırıyı planlamak için haftalarca çalıştığı ve yarı otomatik silahıyla 70'ten fazla atış yaptığı bilgisini paylaştı.Crimo'nun olay yerinden kaçmak için kadın kıyafeti giyerek kalabalığa karıştığı, ancak polisin titiz araması sonucu olaydan saatler sonra gözaltına alındığı vurgulandı.Lake İlçesi Şerif Ofisinden Başkan Yardımcısı Christopher Covelli, 22 yaşındaki beyaz Amerikalı saldırganın olayda kullandığı tüfeği Chicago bölgesinden yasal yollarla satın aldığına, yakalandığı arabada başka bir tüfeğin daha bulunduğuna değindi.Covelli, saldırganın kurbanlarına rastgele ateş ettiğine, hedef alırken ırk veya dinleri nedeniyle bir seçim yaptığına dair hiçbir belirti olmadığına işaret etti.Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polisin, şüpheli Crimo ile ilgili kısa sürede yeni açıklama yapması ve şüphelinin hakim karşısına çıkması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220705/abdde-bagimsizlik-gunu-kutlamalarinda-silahli-saldiri-duzenleyen-kisi-yakalandi-1058314126.html
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abd, 4 temmuz bağımsızlık günü, silahlı saldırı

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

23:57 05.07.2022 (güncellendi: 23:59 05.07.2022)
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKAABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı
ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKA
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ABD'nin llinois eyaletinde, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği, saldırganın haftalar öncesinden hazırlık yaptığı bildirildi.
Highland Park polisinin ABD basınına yaptığı açıklamada, 4 Temmuz kutlamalarındaki saldırıda yaralanan bir kişinin daha yaşamını yitirdiği, ölü sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi.
Polis, aynı gün akşam olay yerine 8 kilometre uzaklıkta, aracıyla kaçarken yakalanan şüpheli Robert E. Crimo'nun saldırıyı planlamak için haftalarca çalıştığı ve yarı otomatik silahıyla 70'ten fazla atış yaptığı bilgisini paylaştı.
Crimo'nun olay yerinden kaçmak için kadın kıyafeti giyerek kalabalığa karıştığı, ancak polisin titiz araması sonucu olaydan saatler sonra gözaltına alındığı vurgulandı.
Lake İlçesi Şerif Ofisinden Başkan Yardımcısı Christopher Covelli, 22 yaşındaki beyaz Amerikalı saldırganın olayda kullandığı tüfeği Chicago bölgesinden yasal yollarla satın aldığına, yakalandığı arabada başka bir tüfeğin daha bulunduğuna değindi.
Covelli, saldırganın kurbanlarına rastgele ateş ettiğine, hedef alırken ırk veya dinleri nedeniyle bir seçim yaptığına dair hiçbir belirti olmadığına işaret etti.
Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polisin, şüpheli Crimo ile ilgili kısa sürede yeni açıklama yapması ve şüphelinin hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Robert (Bobby) E. Crimo - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
DÜNYA
ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı
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