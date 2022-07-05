https://tr.sputniknews.com/20220705/abdde-dondurmadan-gecen-listeria-virusu-nedeniyle-1-kisi-oldu-1058325560.html

ABD'de dondurmadan geçen Listeria virüsü nedeniyle 1 kişi öldü

ABD'de dondurmadan geçen Listeria virüsü nedeniyle 1 kişi öldü

ABD'de aynı dondurma markasından yiyen 23 kişi Listeria virüsüne yakalanırken Illinois eyaletinde 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T12:09+0300

2022-07-05T12:09+0300

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abd

dondurma

listeria

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, Illinois eyaletinde bir kişinin ölümüne neden olan ve en az 23 kişinin enfekte olmasına sebep olan Listeria salgınının Florida'daki bir dondurma markasından kaynaklandığını belirtti. CDC, tüketicilere evlerinde bulunan ve 10 eyalete yayılarak salgına neden olan Big Olaf Creamery marka dondurmayı atmalarını söyleyerek, dondurmayla temas etmiş mutfak ürünlerinin iyice temizlenmesi gerektiğini açıkladı. CDC ayrıca perakendecilere de Big Olaf dondurma ürünlerini raflardan kaldırmalarını söyleyerek, Sarasota merkezli şirketin bir sonraki duyuruya kadar dondurma ürünlerini satmamalarını tavsiye etmek için perakende satış yerleriyle gönüllü olarak iletişime geçtiğini belirtti. Listeriosis, tipik olarak Listeria monocytogenes bakterisi ile kontamine olmuş yiyecekleri yemenin neden olduğu bir enfeksiyondur. Semptomlar, kontamine yiyecekleri yedikten aynı gün veya 70 gün sonra başlayabilir.

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abd, dondurma, listeria