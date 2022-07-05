https://tr.sputniknews.com/20220705/agridan-273-afganistan-uyruklu-yasadisi-gocmen-ulkelerine-gonderildi-1058309524.html
Ağrı'dan 273 Afganistan uyruklu yasadışı göçmen ülkelerine gönderildi
Ağrı'dan 273 Afganistan uyruklu yasadışı göçmen ülkelerine gönderildi
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 273 göçmen, uçaklarla ülkeleri Afganistan'a yollandı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T00:31+0300
2022-07-05T00:31+0300
2022-07-05T00:34+0300
türkiye
göçmen
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afganistan
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Güvenlik güçlerince farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında tutulan yasadışı göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine devam ediliyor.Göçmenlerden 273'ü, İl Göç İdaresi araçlarıyla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilip güvenlik kontrolünden geçirilerek salona alındı.Burada işlemleri tamamlanan göçmenler, jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek 2 uçağa alındı.Uçaklar, işlemlerinin tamamlanmasıyla Afganistan'a gitmek için havalandı.
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göçmen, türkiye, afganistan
Ağrı'dan 273 Afganistan uyruklu yasadışı göçmen ülkelerine gönderildi
00:31 05.07.2022 (güncellendi: 00:34 05.07.2022) Abone ol
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 273 göçmen, uçaklarla ülkeleri Afganistan'a yollandı.
Güvenlik güçlerince farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında tutulan yasadışı göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine devam ediliyor.
Göçmenlerden 273'ü, İl Göç İdaresi araçlarıyla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilip güvenlik kontrolünden geçirilerek salona alındı.
Burada işlemleri tamamlanan göçmenler, jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek 2 uçağa alındı.
Uçaklar, işlemlerinin tamamlanmasıyla Afganistan'a gitmek için havalandı.