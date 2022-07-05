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Ağrı'dan 273 Afganistan uyruklu yasadışı göçmen ülkelerine gönderildi
Ağrı'dan 273 Afganistan uyruklu yasadışı göçmen ülkelerine gönderildi
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 273 göçmen, uçaklarla ülkeleri Afganistan'a yollandı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
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Güvenlik güçlerince farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında tutulan yasadışı göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine devam ediliyor.Göçmenlerden 273'ü, İl Göç İdaresi araçlarıyla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilip güvenlik kontrolünden geçirilerek salona alındı.Burada işlemleri tamamlanan göçmenler, jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek 2 uçağa alındı.Uçaklar, işlemlerinin tamamlanmasıyla Afganistan'a gitmek için havalandı.
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göçmen, türkiye, afganistan

Ağrı'dan 273 Afganistan uyruklu yasadışı göçmen ülkelerine gönderildi

00:31 05.07.2022 (güncellendi: 00:34 05.07.2022)
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 273 göçmen, uçaklarla ülkeleri Afganistan'a yollandı.
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 273 göçmen, uçaklarla ülkeleri Afganistan'a yollandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
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Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 273 göçmen, uçaklarla ülkeleri Afganistan'a yollandı.
Güvenlik güçlerince farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında tutulan yasadışı göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine devam ediliyor.
Göçmenlerden 273'ü, İl Göç İdaresi araçlarıyla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilip güvenlik kontrolünden geçirilerek salona alındı.
Burada işlemleri tamamlanan göçmenler, jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek 2 uçağa alındı.
Uçaklar, işlemlerinin tamamlanmasıyla Afganistan'a gitmek için havalandı.
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