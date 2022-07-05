https://tr.sputniknews.com/20220705/akdeniz-belediye-meclisinde-pkk-gerginligi-1058311062.html

Akdeniz Belediye Meclisi'nde 'PKK' gerginliği

Akdeniz Belediye Meclisi'nde 'PKK' gerginliği

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisi'nde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile 'kardeş belediyecilik' protokolü imzalanmasıyla ilgili teklifin... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T00:58+0300

2022-07-05T00:58+0300

2022-07-05T01:00+0300

türkiye

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akdeniz belediyesi

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diyarbakır büyükşehir belediyesi

mustafa gültak

hdp

cumhur ittifakı

chp

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Akdeniz Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı birinci oturumunda, Akdeniz Belediyesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arasında ‘kardeş belediyecilik’ anlaşması amacıyla protokol hazırlanması ve sözleşmeler imzalanması için Başkan Gültak’a tam yetki verilmesiyle ilgili gündem maddesi görüşüldü.İHA'nın haberine göre haziran ayında muhalefet meclis üyeleri tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması gerekçe gösterilerek oy çokluğu ile reddedilen teklif, aynı gerekçelerle yine reddedildi.Teklifin görüşülmesi sırasında konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyeti'nden, birlik beraberlikten ve Misakı Milli sınırlarından büyük olmadığını söyledi. Gültak: PKK terör örgütü müdür, değil midir?Muhalefet meclis üyelerinin 'ret' kararına tepki gösteren Gültak, şu ifadeleri kullandı:“Kimse ülkemizden büyük değildir. Bayrağımıza, askerimize, polisimize karşı çıkan kim olursa olsun karşısında duracağız. Şimdi soruyorum sizlere PKK terör örgütü müdür, değil midir? Hadi oylama yapalım. PKK terör örgütüdür diyenler el kaldırsın.” Gültak’ın yaptığı oylamada Cumhur İttifakı üyesi meclis üyeleri ve bağımsız meclis üyeleri el kaldırırken, CHP’li bazı üyeler ile HDP’li meclis üyeleri el kaldırmadı.'Yazıklar olsun sizin gibi Kürtlere'Bu sırada HDP’li meclis üyesi Ali Tanrıverdi, Cumhur İttifakı mensubu Kürt kökenli meclis üyelerine dönerek, "Yazıklar olsun sizin gibi Kürtlere" ifadelerini kullanınca mecliste tartışma çıktı.Yaşanan tartışmanın ardından, "Tüm dünyanın, NATO'nun terör örgütü dediğine siz demiyorsunuz" diyen Başkan Gültak, oturuma 5 dakika ara verdi.

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