https://tr.sputniknews.com/20220705/almanyada-dogalgaz-krizi-sicak-su-gunun-belirli-saatlerinde-verilebilir-1058337204.html
Almanya'da doğalgaz krizi: Sıcak su günün belirli saatlerinde verilebilir
Almanya'da doğalgaz krizi: Sıcak su günün belirli saatlerinde verilebilir
Rusya'yı hedef alan ağır yaptırımların ardından doğalgaz tedarik kriziyle karşı karşıya kalan Almanya'da ülkenin kuzeyindeki Hamburg kentine sadece acil... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T16:11+0300
2022-07-05T16:11+0300
2022-07-05T16:14+0300
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Almanya'nın Hamburg senatörü Jens Kerstan, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Hamburg'un doğalgaz krizi nedeniyle sıcak su dağıtımının gün içerisindeki belirli saatler ile sınırlanabileceğini söyledi.Kerstan, ayrıca duş süresini kısatlma ve tam banyo yapmaktan kaçınma, modern termostatlar ve su tasarruflu duş başlıkları takmaya çağırdı.Kerstan, "Düşünülenden daha kötü bir kriz içerisindeyiz. Şimdi ne kadar çok tasarruf edersek, kışın durum o kadar iyi olacak çünkü dükkânlar dolacak" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220705/anket-almanya-halkinin-yarisi-kisin-isinma-ihtiyacini-nasil-karsilayacagi-konusunda-endiseli-1058323185.html
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almanya, hamburg, su, doğalgaz
Almanya'da doğalgaz krizi: Sıcak su günün belirli saatlerinde verilebilir
16:11 05.07.2022 (güncellendi: 16:14 05.07.2022) Abone ol
Rusya'yı hedef alan ağır yaptırımların ardından doğalgaz tedarik kriziyle karşı karşıya kalan Almanya'da ülkenin kuzeyindeki Hamburg kentine sadece acil durumlarda ve günün belirli saatlerinde sıcak su verilmesi gündemde.
Almanya'nın Hamburg senatörü Jens Kerstan, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Hamburg'un doğalgaz krizi nedeniyle sıcak su dağıtımının gün içerisindeki belirli saatler ile sınırlanabileceğini söyledi.
Kerstan, ayrıca duş süresini kısatlma ve tam banyo yapmaktan kaçınma, modern termostatlar ve su tasarruflu duş başlıkları takmaya çağırdı.
Kerstan, "Düşünülenden daha kötü bir kriz içerisindeyiz. Şimdi ne kadar çok tasarruf edersek, kışın durum o kadar iyi olacak çünkü dükkânlar dolacak" dedi.