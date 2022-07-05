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Almanya'da doğalgaz krizi: Sıcak su günün belirli saatlerinde verilebilir
Almanya'da doğalgaz krizi: Sıcak su günün belirli saatlerinde verilebilir
Rusya'yı hedef alan ağır yaptırımların ardından doğalgaz tedarik kriziyle karşı karşıya kalan Almanya'da ülkenin kuzeyindeki Hamburg kentine sadece acil... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
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Almanya'nın Hamburg senatörü Jens Kerstan, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Hamburg'un doğalgaz krizi nedeniyle sıcak su dağıtımının gün içerisindeki belirli saatler ile sınırlanabileceğini söyledi.Kerstan, ayrıca duş süresini kısatlma ve tam banyo yapmaktan kaçınma, modern termostatlar ve su tasarruflu duş başlıkları takmaya çağırdı.Kerstan, "Düşünülenden daha kötü bir kriz içerisindeyiz. Şimdi ne kadar çok tasarruf edersek, kışın durum o kadar iyi olacak çünkü dükkânlar dolacak" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220705/anket-almanya-halkinin-yarisi-kisin-isinma-ihtiyacini-nasil-karsilayacagi-konusunda-endiseli-1058323185.html
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almanya, hamburg, su, doğalgaz

Almanya'da doğalgaz krizi: Sıcak su günün belirli saatlerinde verilebilir

16:11 05.07.2022 (güncellendi: 16:14 05.07.2022)
© AADoğalgaz vana
Doğalgaz vana - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© AA
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Rusya'yı hedef alan ağır yaptırımların ardından doğalgaz tedarik kriziyle karşı karşıya kalan Almanya'da ülkenin kuzeyindeki Hamburg kentine sadece acil durumlarda ve günün belirli saatlerinde sıcak su verilmesi gündemde.
Almanya'nın Hamburg senatörü Jens Kerstan, Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Hamburg'un doğalgaz krizi nedeniyle sıcak su dağıtımının gün içerisindeki belirli saatler ile sınırlanabileceğini söyledi.
Kerstan, ayrıca duş süresini kısatlma ve tam banyo yapmaktan kaçınma, modern termostatlar ve su tasarruflu duş başlıkları takmaya çağırdı.
Kerstan, "Düşünülenden daha kötü bir kriz içerisindeyiz. Şimdi ne kadar çok tasarruf edersek, kışın durum o kadar iyi olacak çünkü dükkânlar dolacak" dedi.
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
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