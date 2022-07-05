https://tr.sputniknews.com/20220705/anket-almanya-halkinin-yarisi-kisin-isinma-ihtiyacini-nasil-karsilayacagi-konusunda-endiseli-1058323185.html
Anket: Almanya halkının yarısı, kışın ısınma ihtiyacını nasıl karşılayacağı konusunda endişeli
Anket: Almanya halkının yarısı, kışın ısınma ihtiyacını nasıl karşılayacağı konusunda endişeli
Almanya'da gerçekleştirilen bir kamuoyu yoklamasına göre ülke halkının neredeyse yarısı, doğalgaz arzının kesilmesi ve kış mevsimini nasıl geçireceği konusunda... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T10:54+0300
2022-07-05T10:54+0300
2022-07-05T10:54+0300
ukrayna krizi
doğalgaz
almanya
enflasyon
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Almanya Yeni Sosyal Yanıtlar Enstitüsü (INSA) tarafından yürütülen bir kamuoyu yoklamasına göre, Alman vatandaşlarının yarısı, doğalgaz arzındaki azalma ve Avrupa Birliği'nde (AB) artan enflasyon nedeniyle önümüzdeki kış ısınma ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı konusunda endişeli.Bild gazetesinin aktardığına göre ankete katılanların yüzde 75'i son fiyat artışlarını ağır bir yük olarak gördüğünü, yüzde 50'si ise ekonomik koşulların kötüleştiğini hissettiğini belirtti.Haziran ayında Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 8.6'ya ulaşmış, euro ise 20 önce piyasaya sürülmesinden bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından yürütülen ayrı bir araştırma ise 20 milyondan fazla Almanın 'enerji yoksulluğu' tehdidi altında olduğunu ortaya koydu.Die Welt'in haberine göre mayıs ayında Alman nüfusunun 4'te biri, net hane gelirinin yüzde 10'undan fazlasını enerjiye harcamak zorunda kaldı.IW'nin konut politikası ekonomisti Ralph Henger, gazeteye verdiği demeçte enerji fiyatlarının artmasıyla haneler üzerindeki mali baskının da arttığına işaret etti.
https://tr.sputniknews.com/20220623/bloomberg-katar-lng-icin-abyle-uzun-vadeli-kontrat-imzalanmasini-talep-edecek-1057843944.html
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doğalgaz, almanya, enflasyon
Anket: Almanya halkının yarısı, kışın ısınma ihtiyacını nasıl karşılayacağı konusunda endişeli
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Almanya'da gerçekleştirilen bir kamuoyu yoklamasına göre ülke halkının neredeyse yarısı, doğalgaz arzının kesilmesi ve kış mevsimini nasıl geçireceği konusunda endişe duyduğunu belirtti.
Almanya Yeni Sosyal Yanıtlar Enstitüsü (INSA) tarafından yürütülen bir kamuoyu yoklamasına göre, Alman vatandaşlarının yarısı, doğalgaz arzındaki azalma ve Avrupa Birliği'nde (AB) artan enflasyon nedeniyle önümüzdeki kış ısınma ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı konusunda endişeli.
Bild gazetesinin aktardığına göre ankete katılanların yüzde 75'i son fiyat artışlarını ağır bir yük olarak gördüğünü, yüzde 50'si ise ekonomik koşulların kötüleştiğini hissettiğini belirtti.
Haziran ayında Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 8.6'ya ulaşmış, euro ise 20 önce piyasaya sürülmesinden bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.
Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından yürütülen ayrı bir araştırma ise 20 milyondan fazla Almanın 'enerji yoksulluğu' tehdidi altında olduğunu ortaya koydu.
Die Welt'in haberine göre mayıs ayında Alman nüfusunun 4'te biri, net hane gelirinin yüzde 10'undan fazlasını enerjiye harcamak zorunda kaldı.
IW'nin konut politikası ekonomisti Ralph Henger, gazeteye verdiği demeçte enerji fiyatlarının artmasıyla haneler üzerindeki mali baskının da arttığına işaret etti.