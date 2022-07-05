https://tr.sputniknews.com/20220705/antalyada-orman-yangini-1058343247.html

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T18:48+0300

2022-07-05T18:48+0300

2022-07-05T18:48+0300

türkiye

antalya

orman yangını

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Tünektepe Teleferik Tesisleri'ne yakın bir bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Yangına, 5 helikopter ve 4 uçak ile helikopterden 7 arazöz ile de karadan müdahale ediliyor.Yangın nedeniyle, teleferik seferlerinin de durdurulduğu bildirildi.

türkiye

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antalya, orman yangını