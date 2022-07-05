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Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T18:48+0300
2022-07-05T18:48+0300
türkiye
antalya
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Tünektepe Teleferik Tesisleri'ne yakın bir bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Yangına, 5 helikopter ve 4 uçak ile helikopterden 7 arazöz ile de karadan müdahale ediliyor.Yangın nedeniyle, teleferik seferlerinin de durdurulduğu bildirildi.
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antalya, orman yangını

Antalya'da orman yangını

18:48 05.07.2022
© AAOrman yangını
Orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© AA
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Tünektepe Teleferik Tesisleri'ne yakın bir bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına, 5 helikopter ve 4 uçak ile helikopterden 7 arazöz ile de karadan müdahale ediliyor.
Yangın nedeniyle, teleferik seferlerinin de durdurulduğu bildirildi.
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