https://tr.sputniknews.com/20220705/antalyada-sahile-kurulan-kamp-cadirlari-kaldirildi-1058331784.html
Antalya'da sahile kurulan kamp çadırları kaldırıldı
Antalya'da sahile kurulan kamp çadırları kaldırıldı
Konyaaltı ve Lara sahillerinde kurulan çadırlar, zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T13:52+0300
2022-07-05T13:52+0300
2022-07-05T13:53+0300
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antalya
çadır
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sahil
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, yasak olmasına rağmen son günlerde Konyaaltı ve Lara sahillerinde çok sayıda kamp çadırının kurulması üzerine çalışma başlattı.Ekipler çadırları, çevre ve görüntü kirliliğinin yanında, güvenlik açısından da sorun oluşturduğu gerekçesiyle kaldırdı.Sahil boyunca gezen ekipler, gerekli uyarılarda bulunarak çadırların kaldırılmasını sağlıyor.Çadırlarını kaldırmak istemeyenlere ise Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in "Konyaaltı Sahili'nde kamp yapılması ve çadır kurulması yasaktır." maddesi kapsamında cezai işlem uygulanıyor.Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığınca yapılan açıklamada ise Antalyalıların sahilleri güven içinde kullanması için gerekli tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.Açıklamada, sahilde her sabah 06.00'dan itibaren başlayan denetimlerde, çadırların yanı sıra halk sağlığını tehdit eden seyyar satıcılar ile halkı rahatsız eden dilencilere yönelik çalışma yapıldığı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220703/cesmede-cadir-ve-karavan-yasagi-1058244038.html
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türkiye, antalya, çadır, yasak, sahil
Antalya'da sahile kurulan kamp çadırları kaldırıldı
13:52 05.07.2022 (güncellendi: 13:53 05.07.2022) Abone ol
Konyaaltı ve Lara sahillerinde kurulan çadırlar, zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, yasak olmasına rağmen son günlerde Konyaaltı ve Lara sahillerinde çok sayıda kamp çadırının kurulması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler çadırları, çevre ve görüntü kirliliğinin yanında, güvenlik açısından da sorun oluşturduğu gerekçesiyle kaldırdı.
Sahil boyunca gezen ekipler, gerekli uyarılarda bulunarak çadırların kaldırılmasını sağlıyor.
Çadırlarını kaldırmak istemeyenlere ise Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in "Konyaaltı Sahili'nde kamp yapılması ve çadır kurulması yasaktır." maddesi kapsamında cezai işlem uygulanıyor.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığınca yapılan açıklamada ise Antalyalıların sahilleri güven içinde kullanması için gerekli tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.
Açıklamada, sahilde her sabah 06.00'dan itibaren başlayan denetimlerde, çadırların yanı sıra halk sağlığını tehdit eden seyyar satıcılar ile halkı rahatsız eden dilencilere yönelik çalışma yapıldığı kaydedildi.