Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220705/avrupada-dogalgaz-fiyatlari-dort-ayin-en-yuksek-seviyesinde-1058335122.html
Avrupa'da doğalgaz fiyatları dört ayın en yüksek seviyesinde
Avrupa'da doğalgaz fiyatları dört ayın en yüksek seviyesinde
Avrupa'da megavatsaat başına 171.6 euro'ya ulaşan doğalgaz fiyatı dört ayın en yüksek seviyesine çıktı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T15:02+0300
2022-07-05T15:03+0300
ekonomi
norveç
grev
doğalgaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055681987_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0153c132ff4272414443a6ec0875df37.jpg
Norveç'te enerji sektörü çalışanlarının greve gideceklerini duyurmasının ardından Avrupa'da gaz fiyatları yükselmeye devam ediyor. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, 4 Temmuz'da megavatsaat başına 162.9 euro'dan kapandı. Avrupa için önemli bir doğalgaz tedarikçisi olan Norveç'ten yapılan açıklamanın ardından doğalgazın megavatsaat başına fiyatı bugün saat 13.25 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 5.3 artışla 171.6 euro'ya yükseldi. Doğalgaz fiyatları 8 Mart'ta 189.2 euro'dan günü kapatmıştı. Norveç Petrol ve Gaz Birliğinden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki enerji çalışanlarının büyük kısmını temsil eden sendikalar ücret konusunda anlaşmaya varılamadığı için greve gidecek. Bugün üç açık deniz sahasında başlayan grev sonrası, çözüm bulunamaması durumunda yarın üç sahada daha çalışmalar durdurulacak. Söz konusu sahalarda grevin başlamasıyla ülkenin doğal gaz üretimi günde 292 bin varil petrol eşdeğeri azalacak. Bu da doğalgaz ihracatının yüzde 13 düşmesi anlamına geliyor.
norveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1055681987_105:0:753:486_1920x0_80_0_0_56082fa9d5817f85c258ea0d7d2001ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
norveç, grev, doğalgaz

Avrupa'da doğalgaz fiyatları dört ayın en yüksek seviyesinde

15:02 05.07.2022 (güncellendi: 15:03 05.07.2022)
© AADoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Avrupa'da megavatsaat başına 171.6 euro'ya ulaşan doğalgaz fiyatı dört ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Norveç'te enerji sektörü çalışanlarının greve gideceklerini duyurmasının ardından Avrupa'da gaz fiyatları yükselmeye devam ediyor.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, 4 Temmuz'da megavatsaat başına 162.9 euro'dan kapandı.
Avrupa için önemli bir doğalgaz tedarikçisi olan Norveç'ten yapılan açıklamanın ardından doğalgazın megavatsaat başına fiyatı bugün saat 13.25 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 5.3 artışla 171.6 euro'ya yükseldi.
Doğalgaz fiyatları 8 Mart'ta 189.2 euro'dan günü kapatmıştı.
Norveç Petrol ve Gaz Birliğinden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki enerji çalışanlarının büyük kısmını temsil eden sendikalar ücret konusunda anlaşmaya varılamadığı için greve gidecek. Bugün üç açık deniz sahasında başlayan grev sonrası, çözüm bulunamaması durumunda yarın üç sahada daha çalışmalar durdurulacak. Söz konusu sahalarda grevin başlamasıyla ülkenin doğal gaz üretimi günde 292 bin varil petrol eşdeğeri azalacak. Bu da doğalgaz ihracatının yüzde 13 düşmesi anlamına geliyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала