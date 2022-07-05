'Avrupalılar savaş istemiyor, ABD Asya-Pasifik'e tek başına gitse Ukrayna savaşı bir haftada biter'

“Japonya ilk defa memnun. Çünkü 1945’ten bu yana ilk defa dünya politikasında muhatap alındılar, bağımsız bir aktör olarak ciddi ciddi uluslararası politikada ağırlıklarını hissettirdiler. Bu Japonya için önemli, buna Japonya’nın dirilişi diyorlar. NATO’nun Asya’ya gelmesini dolaylı olarak (eski ABD Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo icat etti. 'QUAD’ı Asya’nın NATO’su yapacağız' dedi. Amerika bu işi çalıştı, Hindistan olmayınca olmuyor. Dedi ki biz burada çakmasıyla uğraşana kadar NATO’nun kendisini getirelim. Şimdi de bölgesellikten küreselliğe gidiyor. Bu stratejik konseptin bir sonraki aşaması daha olacak. Kissenger ısrarla ‘Rusya ile masaya oturun’ diyor, onlar ‘artık cumhuriyetçi bunağı susturalım’ diyorlar. Demokratlar ve Biden yönetimi rahatsız. Çünkü Kissenger 'Eğer Çin’e gidecekseniz Rusya meselesini bir an önce çözmeniz lazım' diyor. Amerika tek başına Asya-Pasifik’e gitse Avrupa’yı Avrupalılara bıraksa, Avrupalılar Ukrayna meselesini bir haftada çözerler, çünkü Avrupa savaş istemiyor. Avrupa, Çin ile de savaşmak istemiyor. AB’nin Çin ile muazzam bir ticari ilişkisi var. Bütün üretim sermayesi, doğrudan yatırımı Çin’de, kendi fabrikaları Çin’de. Çin’i karşısına alınca Avrupa tekrar o fabrikaları Avrupa’da mı kuracak? Amerika’nın oynadığı koz, Asya-Pasifik’te bu işe hevesli birkaç ülke olması. Biri Güney Kore, orada da bir ikilem var. Japonya bodoslama işin içinde. Güney Kore’nin de son dönemde Çin ile ticari, siyasi ilişkileri çok iyi. Güney Kore’de yol ayrımı var. Dolaylı olarak Rusya da var ya da eskisi gibi tarafsız daha çok Japonya ile mesafeli konumunu koruyacak. Amerika tarafını seçerse Japonya ile tarihsel durumları var, birlikte hareket edecekler. Sadece Çin’in sisteme meydan okuması değil, Asya-Pasifik’e düzen yeniden değişecek. Çin’de de şunu söyleyelim, Şi Cinping’e kadar Çin teorik olarak bir şeye girmedi. Çin, Amerikan emperyalizmini niye eleştirmiyor dediler. 'Sosyalist bir ülke, kağıttan komünist' diye çok eleştirdiler. Ancak 2012’den itibaren Şi Cinping ile birlikte Amerikan emperyalizmi ve NATO’yu eleştiren muazzam teorik yazılar çıkmaya başladı. 1999’de Çin’in Belgrad Büyükelçiliği, NATO uçakları tarafından bombalandığında dahi Çin’in şu anda verdiği tepki kadar verilmemişti.”