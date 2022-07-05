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https://tr.sputniknews.com/20220705/avustralya-merkez-bankasindan-tarihte-bir-ilk-1058320865.html
Avustralya Merkez Bankası'ndan tarihte bir ilk
Avustralya Merkez Bankası'ndan tarihte bir ilk
Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini 50 baz puan yükseltti. Banka böylece tarihinde ilk kez aralıksız iki toplantıda 50 baz puan faiz artırmış... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T10:08+0300
2022-07-05T10:09+0300
ekonomi
avustralya
merkez bankası
faiz
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Dün İsrail Merkez Bankası’nın, Stanley Fischer’ın Merkez Bankası başkanı olduğu 2011 yılından bu yana en büyük faiz artışına gitmesinin ardından bu sabah da RBA faiz artırdı. BloombergHT'nin aktardığına göre aralıksız 3 toplantıda faiz artıran banka, son adımla politika faizini Mayıs 2019’dan bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 1.35’e çıkardı. Bu kararla birlikte RBA mayıs ayından bu yana toplam 125 baz puan faiz artırırken, banka tarihinde ilk kez aralıksız iki toplantıda 50 baz puan faiz artırmış oldu. RBA Başkanı Philip Lowe kararın açıklanmasının ardından yayımlanan açıklamada, “Kurul, önümüzdeki aylarda Avustralya’daki parasal koşulları normalleştirme sürecinde daha fazla adım atmayı bekliyor” diyerek faiz artırımlarının süreceği mesajını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220705/israilden-11-yilin-en-buyuk-faiz-artisi-1058312703.html
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avustralya, merkez bankası, faiz

Avustralya Merkez Bankası'ndan tarihte bir ilk

10:08 05.07.2022 (güncellendi: 10:09 05.07.2022)
© REUTERS / Thomas WhiteAvustralya doları
Avustralya doları - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© REUTERS / Thomas White
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Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini 50 baz puan yükseltti. Banka böylece tarihinde ilk kez aralıksız iki toplantıda 50 baz puan faiz artırmış oldu.
Dün İsrail Merkez Bankası’nın, Stanley Fischer’ın Merkez Bankası başkanı olduğu 2011 yılından bu yana en büyük faiz artışına gitmesinin ardından bu sabah da RBA faiz artırdı.
BloombergHT'nin aktardığına göre aralıksız 3 toplantıda faiz artıran banka, son adımla politika faizini Mayıs 2019’dan bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 1.35’e çıkardı.
Bu kararla birlikte RBA mayıs ayından bu yana toplam 125 baz puan faiz artırırken, banka tarihinde ilk kez aralıksız iki toplantıda 50 baz puan faiz artırmış oldu.
RBA Başkanı Philip Lowe kararın açıklanmasının ardından yayımlanan açıklamada, “Kurul, önümüzdeki aylarda Avustralya’daki parasal koşulları normalleştirme sürecinde daha fazla adım atmayı bekliyor” diyerek faiz artırımlarının süreceği mesajını verdi.
İsrail - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
TÜRKİYE
İsrail'den 11 yılın en büyük faiz artışı
01:47
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