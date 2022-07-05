https://tr.sputniknews.com/20220705/baede-bolgenin-ilk-sanal-hastanesi-acilacak-1058354089.html

BAE’de bölgenin ilk sanal hastanesi açılacak

BAE’de bölgenin ilk sanal hastanesi açılacak

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) İngilizce yayın yapan Khaleej Times gazetesi, ülkede faaliyet gösteren özel sağlık şirketi Thumbay Group’un, Körfez... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T21:57+0300

2022-07-05T21:57+0300

2022-07-05T21:57+0300

dünya

bae

hastane

yapay zeka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049250674_0:39:1920:1119_1920x0_80_0_0_944477b8ec2aeb4b96ac08d364dfef83.jpg

Şirketinin planlarına göre, hastanede yapay zeka teknolojilerinden yararlanacak ve hastalar doktorlarla iletişim için avatarlar kullanacak. Hastane eczanesi, hangi hastanın hangi ilaç için geldiğini önceden bilecek. Engelliler sanal teknolojiler yardımıyla evde tedavi edilecek, özel teknolojiler sayesinde ağır hastalar için hastanede ev ortamı oluşturulacak.BAE, özellikle tıp alanında ileri teknolojilerin ve yapay zekanın kullanımında dünya liderlerinden biri olmayı hedefliyor. Dubai’de, özel sağlık şehirciği inşa edildi.

bae

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bae, hastane, yapay zeka