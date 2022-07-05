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https://tr.sputniknews.com/20220705/baede-bolgenin-ilk-sanal-hastanesi-acilacak-1058354089.html
BAE’de bölgenin ilk sanal hastanesi açılacak
BAE’de bölgenin ilk sanal hastanesi açılacak
Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) İngilizce yayın yapan Khaleej Times gazetesi, ülkede faaliyet gösteren özel sağlık şirketi Thumbay Group’un, Körfez... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T21:57+0300
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dünya
bae
hastane
yapay zeka
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Şirketinin planlarına göre, hastanede yapay zeka teknolojilerinden yararlanacak ve hastalar doktorlarla iletişim için avatarlar kullanacak. Hastane eczanesi, hangi hastanın hangi ilaç için geldiğini önceden bilecek. Engelliler sanal teknolojiler yardımıyla evde tedavi edilecek, özel teknolojiler sayesinde ağır hastalar için hastanede ev ortamı oluşturulacak.BAE, özellikle tıp alanında ileri teknolojilerin ve yapay zekanın kullanımında dünya liderlerinden biri olmayı hedefliyor. Dubai’de, özel sağlık şehirciği inşa edildi.
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bae, hastane, yapay zeka

BAE’de bölgenin ilk sanal hastanesi açılacak

21:57 05.07.2022
© REUTERS / Ahmed JadallahBirleşik Ara Emirlikleri - BAE - bayrak
Birleşik Ara Emirlikleri - BAE - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© REUTERS / Ahmed Jadallah
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Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) İngilizce yayın yapan Khaleej Times gazetesi, ülkede faaliyet gösteren özel sağlık şirketi Thumbay Group’un, Körfez bölgesinin ilk sanal hastanesini açmayı planladığını belirtti.
Şirketinin planlarına göre, hastanede yapay zeka teknolojilerinden yararlanacak ve hastalar doktorlarla iletişim için avatarlar kullanacak. Hastane eczanesi, hangi hastanın hangi ilaç için geldiğini önceden bilecek. Engelliler sanal teknolojiler yardımıyla evde tedavi edilecek, özel teknolojiler sayesinde ağır hastalar için hastanede ev ortamı oluşturulacak.
BAE, özellikle tıp alanında ileri teknolojilerin ve yapay zekanın kullanımında dünya liderlerinden biri olmayı hedefliyor. Dubai’de, özel sağlık şehirciği inşa edildi.
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