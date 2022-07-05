Bağcılar'da ağaçta gezen maymunu muz uzatarak yakalamaya çalıştılar: 'Gel kızım gel'

© DHA Mahalle sakini Kibriye Özer, "Dışardan bir maymun geldi. Direkt ağaca çıktı. Ağaçtan indirmeye çalıştık ama indiremedik, belediyeyi aradık. Belediye ekipleri geldi. Bayağı uğraştılar almak için, ancak sonunda alıp götürdüler. Ben de fotoğraf çektirdim. Çok duygulandım. Bayıldığı için üzüldüm ama en azından indirdik. Sevimli bir hayvandı" dedi.