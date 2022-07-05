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Bağcılar'da ağaçta gezen maymunu muz uzatarak yakalamaya çalıştılar: 'Gel kızım gel'
Bağcılar'da ağaçta gezen maymunu muz uzatarak yakalamaya çalıştılar: 'Gel kızım gel'
Bağcılar'da ağaçlarda gezen maymun yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda bayıltılarak yakalandı. Şaşkınlığa neden olan maymunun nereden geldiği bilinmiyor. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T13:52+0300
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maymun
yaşam
bağcılar
bayılma
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Bağcılar'da mahalle sakinleri ağaçlarda gezen maymunu görünce durumu hemen Bağcılar Belediyesi ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler maymunu indirebilmek için uzun uğraşlar verdi. Mahalle sakinlerinin ise ‘Gel kızım gel’ diyerek muz uzatması dikkat çekti. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda maymunu uyuşturucu iğne ile bayılttı. Ağaçta bayılmış vaziyette duran maymun yere düşmesin diye mahalle sakinleri branda gerdi. Baygın halde olan maymun, gerilen brandanın üzerine indirildi. Hareketsiz duran maymun mahallelinin ilgi odağı oldu.Maymun, Bağcılar Belediyesi ekipleri tarafından barınağa götürdü. Maymunun nereden geldiği bilinmiyor.‘Çok duygulandım’
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maymun, bağcılar, bayılma

Bağcılar'da ağaçta gezen maymunu muz uzatarak yakalamaya çalıştılar: 'Gel kızım gel'

13:52 05.07.2022 (güncellendi: 13:56 05.07.2022)
© DHABağcılar'da maymun
Bağcılar'da maymun - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© DHA
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Bağcılar'da ağaçlarda gezen maymun yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda bayıltılarak yakalandı. Şaşkınlığa neden olan maymunun nereden geldiği bilinmiyor.
Bağcılar'da mahalle sakinleri ağaçlarda gezen maymunu görünce durumu hemen Bağcılar Belediyesi ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler maymunu indirebilmek için uzun uğraşlar verdi. Mahalle sakinlerinin ise ‘Gel kızım gel’ diyerek muz uzatması dikkat çekti. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda maymunu uyuşturucu iğne ile bayılttı. Ağaçta bayılmış vaziyette duran maymun yere düşmesin diye mahalle sakinleri branda gerdi. Baygın halde olan maymun, gerilen brandanın üzerine indirildi. Hareketsiz duran maymun mahallelinin ilgi odağı oldu.
Maymun, Bağcılar Belediyesi ekipleri tarafından barınağa götürdü. Maymunun nereden geldiği bilinmiyor.

‘Çok duygulandım’

© DHAMahalle sakini Kibriye Özer, "Dışardan bir maymun geldi. Direkt ağaca çıktı. Ağaçtan indirmeye çalıştık ama indiremedik, belediyeyi aradık. Belediye ekipleri geldi. Bayağı uğraştılar almak için, ancak sonunda alıp götürdüler. Ben de fotoğraf çektirdim. Çok duygulandım. Bayıldığı için üzüldüm ama en azından indirdik. Sevimli bir hayvandı" dedi.
Mahalle sakini Kibriye Özer, Dışardan bir maymun geldi. Direkt ağaca çıktı. Ağaçtan indirmeye çalıştık ama indiremedik, belediyeyi aradık. Belediye ekipleri geldi. Bayağı uğraştılar almak için, ancak sonunda alıp götürdüler. Ben de fotoğraf çektirdim. Çok duygulandım. Bayıldığı için üzüldüm ama en azından indirdik. Sevimli bir hayvandı dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
Mahalle sakini Kibriye Özer, "Dışardan bir maymun geldi. Direkt ağaca çıktı. Ağaçtan indirmeye çalıştık ama indiremedik, belediyeyi aradık. Belediye ekipleri geldi. Bayağı uğraştılar almak için, ancak sonunda alıp götürdüler. Ben de fotoğraf çektirdim. Çok duygulandım. Bayıldığı için üzüldüm ama en azından indirdik. Sevimli bir hayvandı" dedi.
© DHA
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