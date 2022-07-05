https://tr.sputniknews.com/20220705/bakan-bilgin-turkiye-gecen-yil-yuzde-11-ile-dunyanin-en-fazla-buyuyen-iki-ulkesinden-birisi-oldu-1058350035.html

Bakan Bilgin: Türkiye, geçen yıl yüzde 11 ile dünyanın en fazla büyüyen iki ülkesinden birisi oldu

Bakan Bilgin: Türkiye, geçen yıl yüzde 11 ile dünyanın en fazla büyüyen iki ülkesinden birisi oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye, geçen yıl yüzde 11 ile dünyanın en fazla büyüyen iki ülkesinden birisi oldu. Bunu devam ettirmemiz... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T20:40+0300

2022-07-05T20:40+0300

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türkiye

vedat bilgin

türkiye iş kurumu

iş-kur

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) genel müdürlük binasında düzenlenen, İl Müdürleri Hedef Performans İzleme Toplantısı'na katıldı.Türkiye'nin nüfus artış hızının hızla düşmesine rağmen hala genç bir nüfusa sahip olduğunu belirten Bilgin, genç nüfus dikkate alındığında Türkiye'nin daha fazla istihdama ihtiyaç duyduğunu söyledi.Bilgin, Türkiye’nin 2000’li yıllardan itibaren doğunun yükselişi içerisinde yükselen ülkelerden birisi olduğunu belirterek, “Türkiye’nin diğer ülkelerden farklılıkları var. Birisi imparatorluk geleneğine sahip. Gelenek boşuna yaşanmış bir şey değildir. Oradan elde ettiğimiz olağanüstü bir birikim var. İkincisi Türkiye tarihsel olarak sahip olduğu mirası Anadolu coğrafyası üzerinde temsil ediyor. Burası Akdeniz’in merkezinde olan, dünya ticaret yollarının tarihsel olarak merkezinde olan bir yer. Bugün de dünya enerji yollarının merkezinde olan bir yer” diye konuştu.'Bu Batı açısından büyük bir kafa karışıklığına yol açtı'Bütün bu nedenlerin Türkiye’yi diğer ülkelerden ayırdığının altını çizen Bilgin, 2000’li yıllarda 300 dolar olan kişi başına milli gelirin şu anda 10 bin doları geçtiğini söyledi:'Her gelir grubundan ailenin kapısında otomobili var'Türkiye’nin zincirlerini kırdığını ve kalkındığını söyleyen Bakan Bilgin, şöyle devam etti: 'Türkiye, yüzde 5 büyüdüğü zaman 700 binin üzerinde yeni istihdam yaratıyor'İstihdam için kalkınmanın, kalkınma için ekonomik büyümenin gerekli olduğunu vurgulayan Bilgin, "Büyümemizin hızlanması lazım. Bakın Çin, yüzde 11, 12 büyüyor. Türkiye, geçen yıl yüzde 11 ile dünyanın en fazla büyüyen iki ülkesinden birisi oldu. Bunu devam ettirmemiz lazım. Büyüme istihdam yaratıyor. Türkiye, yüzde 5 büyüdüğü zaman 700 binin üzerinde yeni istihdam yaratıyor. Yüzde 7 büyüdüğü zaman 1 milyonun üzerinde yeni istihdam yaratıyor. Yüzde 8, 9, 10 büyüse ne kadar istihdam edeceğini tahmin edebilirsiniz" diye konuştu.'Dövize ihtiyacımız var'Dünyada salgından kaynaklı krizler nedeniyle ekonomik problemlerin yaşandığına dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti.'Bu programları istismar ettirmeyeceğim, bu kesin, bunu bilin'Bakan Bilgin, Türk ekonomisi büyüdükçe istihdam yaratma kapasitesinin arttığını, bu artışı daha etkin şekilde değerlendirecek programlar hazırladıklarını bildirerek, şöyle devam etti:

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vedat bilgin, türkiye iş kurumu, iş-kur