https://tr.sputniknews.com/20220705/bakan-donmez-simdi-sira-derin-denizlerde-1058356679.html
Bakan Dönmez: Şimdi sıra derin denizlerde
Bakan Dönmez: Şimdi sıra derin denizlerde
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımında "Şimdi sıra derin denizlerde" ifadesini kullandı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T22:55+0300
2022-07-05T22:55+0300
2022-07-05T22:56+0300
fatih dönmez
türkiye
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şimdi sıra derin denizlerde” ifadesini kullanarak, “Yüz yılın projesi, adım adım ilerliyor” konulu bir video paylaşımında bulundu.
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fatih dönmez, deniz, twitter
Bakan Dönmez: Şimdi sıra derin denizlerde
22:55 05.07.2022 (güncellendi: 22:56 05.07.2022) Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımında "Şimdi sıra derin denizlerde" ifadesini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şimdi sıra derin denizlerde” ifadesini kullanarak, “Yüz yılın projesi, adım adım ilerliyor” konulu bir video paylaşımında bulundu.