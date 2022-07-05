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https://tr.sputniknews.com/20220705/bakan-donmez-simdi-sira-derin-denizlerde-1058356679.html
Bakan Dönmez: Şimdi sıra derin denizlerde
Bakan Dönmez: Şimdi sıra derin denizlerde
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımında "Şimdi sıra derin denizlerde" ifadesini kullandı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şimdi sıra derin denizlerde” ifadesini kullanarak, “Yüz yılın projesi, adım adım ilerliyor” konulu bir video paylaşımında bulundu.
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Bakan Dönmez: Şimdi sıra derin denizlerde

22:55 05.07.2022 (güncellendi: 22:56 05.07.2022)
© AAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımında "Şimdi sıra derin denizlerde" ifadesini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şimdi sıra derin denizlerde” ifadesini kullanarak, “Yüz yılın projesi, adım adım ilerliyor” konulu bir video paylaşımında bulundu.
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