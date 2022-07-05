https://tr.sputniknews.com/20220705/bakan-donmez-simdi-sira-derin-denizlerde-1058356679.html

Bakan Dönmez: Şimdi sıra derin denizlerde

Bakan Dönmez: Şimdi sıra derin denizlerde

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımında "Şimdi sıra derin denizlerde" ifadesini kullandı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

deniz

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şimdi sıra derin denizlerde” ifadesini kullanarak, “Yüz yılın projesi, adım adım ilerliyor” konulu bir video paylaşımında bulundu.

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fatih dönmez, deniz, twitter