https://tr.sputniknews.com/20220705/bakan-nebati-cop26-baskani-ve-birlesik-krallik-devlet-bakani-sharma-ile-gorustu-1058356061.html

Bakan Nebati, COP26 Başkanı ve Birleşik Krallık Devlet Bakanı Sharma ile görüştü

Bakan Nebati, COP26 Başkanı ve Birleşik Krallık Devlet Bakanı Sharma ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, COP26 Başkanı ve Birleşik Krallık Devlet Bakanı Sharma ile görüştü. Bakan Nebati görüşmeyle ilgili "Küresel düzeyde yeşil bir... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T22:41+0300

2022-07-05T22:41+0300

2022-07-05T22:42+0300

türkiye

alok sharma

nureddin nebati

görüşme

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı ve Birleşik Krallık Devlet Bakanı Alok Sharma ile bir araya geldi.Nebati, sosyal medya hesabından Sharma ile yaptıkları görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.Sharma'yı bakanlıkta ağırladıklarını belirten Nebati, "Küresel düzeyde yeşil bir gelecek inşasına ve ülkemizdeki yeşil finansman eylemlerine dair verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkemizde yeşil dönüşümü hızlandıracak adımlarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadesini kullandı.

türkiye

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alok sharma, nureddin nebati, görüşme