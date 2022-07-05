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Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı: 'Bu yıl 241 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildi'
Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı: 'Bu yıl 241 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildi'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, temel öncelik olarak gördükleri enflasyonla mücadele kapsamında, uygulanan politikalar, yönetilen-yönlendirilen... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T10:40+0300
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ekonomi
nureddin nebati
ekonomi
enflasyon
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlara ilişkin paylaşımda bulundu.Nebati, paylaşımında, "Temel öncelik olan enflasyonla mücadele kapsamında, uygulanan politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir" ifadesini kullandı.'Bu yıl 241.3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildi'Nebati'nin paylaşımında enflasyonla mücadeleye yönelik atılan adımlara ilişkin infografik de yer aldı. Bunu göre, atılan 11 adım şöyle sıralandı:
https://tr.sputniknews.com/20220704/chp-sozcusu-oztrak-tuikin-uretici-ve-tuketici-enflasyonu-arasindaki-fark-60-puan-1058307059.html
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nureddin nebati, ekonomi, enflasyon

Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı: 'Bu yıl 241 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildi'

10:40 05.07.2022 (güncellendi: 10:44 05.07.2022)
© TwitterHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© Twitter
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, temel öncelik olarak gördükleri enflasyonla mücadele kapsamında, uygulanan politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşların fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlara ilişkin paylaşımda bulundu.
Nebati, paylaşımında, "Temel öncelik olan enflasyonla mücadele kapsamında, uygulanan politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir" ifadesini kullandı.

'Bu yıl 241.3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildi'

Nebati'nin paylaşımında enflasyonla mücadeleye yönelik atılan adımlara ilişkin infografik de yer aldı. Bunu göre, atılan 11 adım şöyle sıralandı:
Gıda ürünlerinde KDV yüzde 1'e indirildi.
Yeme-içme hizmetlerinde KDV yüzde 8 olarak belirlendi.
Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, bebek bezi, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete gibi ürünlerin teslimlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.
Meskenlerde ve tarımsal sulamadaki elektrik teslimlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.
Arsa ve arazi teslimlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.
İndirimli KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamı genişletildi.
Bu yılın ilk 5 ayında KOBİ'ler tarafından kullanılan doğal gaz yüzde 76, sanayide kullanılan doğal gaz yüzde 14, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğal gaz yüzde 25 ve meskenlerde kullanılan doğal gaz yüzde 81 sübvanse edildi.
Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerindeki artışlar yasal zemin çerçevesinde yüzde 25'le sınırlandırıldı.
Bazı stratejik tarım ve gıda ürünlerinde dış ticaret tedbirleri devreye alındı.
Enflasyonla mücadeleyi desteklemek üzere bu yıl 241.3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildi.
Enflasyonla mücadele timleri tarafından tüm sektörlere yönelik denetimlere devam ediliyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemini kamuoyu ile paylaştı. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya) - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
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CHP Sözcüsü Öztrak: TÜİK'in üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark 60 puan
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