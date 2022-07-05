https://tr.sputniknews.com/20220705/bakan-nebatiden-enflasyonla-mucadele-mesaji-bu-yil-241-milyar-lira-vergi-gelirinden-vazgecildi-1058322918.html

Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı: 'Bu yıl 241 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildi'

Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı: 'Bu yıl 241 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildi'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, temel öncelik olarak gördükleri enflasyonla mücadele kapsamında, uygulanan politikalar, yönetilen-yönlendirilen... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T10:40+0300

2022-07-05T10:40+0300

2022-07-05T10:44+0300

ekonomi

nureddin nebati

ekonomi

enflasyon

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlara ilişkin paylaşımda bulundu.Nebati, paylaşımında, "Temel öncelik olan enflasyonla mücadele kapsamında, uygulanan politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir" ifadesini kullandı.'Bu yıl 241.3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildi'Nebati'nin paylaşımında enflasyonla mücadeleye yönelik atılan adımlara ilişkin infografik de yer aldı. Bunu göre, atılan 11 adım şöyle sıralandı:

https://tr.sputniknews.com/20220704/chp-sozcusu-oztrak-tuikin-uretici-ve-tuketici-enflasyonu-arasindaki-fark-60-puan-1058307059.html

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nureddin nebati, ekonomi, enflasyon