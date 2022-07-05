https://tr.sputniknews.com/20220705/bedelli-askerlik-ucreti-80-bin-lirayi-asacak-1058320484.html

Bedelli askerlik ücreti 80 bin lirayı aşacak

Bedelli askerlik ücreti 80 bin lirayı aşacak

Bedelli askerlik ücretleri belli oldu. Bu yılın ilk yarısında 56 bin 507 TL olan bedelli askerlik ücreti yılın ikinci yarısında 80 bin lirayı aşacak. Yoklama... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T09:58+0300

2022-07-05T09:58+0300

2022-07-05T09:58+0300

türkiye

bedelli asker

bedelli askerlik

bedelli askerlik süresi

askerlik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103654/25/1036542592_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_fd026c59edc202a5bcbb20ce93e77f7a.jpg

Bedelli askerlik uygulaması 2019 yılında çıkartılan kanun ile kalıcı hale getirildi. Özellikle yeni işe girip askere gittiğinde işini kaybetmek istemeyen gençlerin tercih ettiği bedelli askerlik ücreti, asteğmenlerin 6 aylık maaşına karşılık gelen göstergeye endekslendi. Memur maaşlarına paralel olarak her 6 ayda bir artıyor.Habertürk'ün aktardığına göre, bedelli askerlik ücreti, ödemenin yapıldığı tarihteki maaş katsayısı üzerinden hesaplanıyor. Buna göre, 2022’nin ilk yarısında 56 bin 507 lira olan bedelli askerlik ücreti yılın ikinci yarısında 80 bin 63 liraya çıkacak.Bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanunun yürürlüğe girdiği 2019 haziran ayında 31 bin 343 lira olan ücret, hemen ertesi ay 32 bin 230 liraya, 2020’nin ilk yarısında 35 bin 54 liraya, ikinci yarısında 37 bin 20 liraya, 2021’in ilk yarısında 39 bin 788 liraya, ikinci yarısında 43 bin 150 liraya çıktı.2019 yılından bu yana yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle bedelli askerlik ücreti memur maaşları ile birlikte hızla arttı. Üç yıllık süredeki artış yüzde 155’e ulaştı.550 bin kişi af bekliyorduBedelli askerlik kanununun çıktığı tarihte yoklama kaçağı, saklı ve bakaya durumundaki kişiler bedelli askerlik kapsamı dışında tutuldu. Bedelli askerlikten yararlanamayan ve sayıları 550 bin kişiye ulaşan bu durumdaki kişiler üç yıldır af bekliyorlardı.Geçen hafta TBMM’de görüşülerek kabul edilen kanuna göre, yoklama kaçağı, saklı ve bakaya kişiler için bedelli askerlik hakkı getirildi.Kanun teklifinin ilk halinde, bu haktan yararlanabilmek için temmuz ayında 80 bin 63 liraya ulaşan ücretin yanı sıra her yıl için bir aylık asteğmen maaşı tutarında ek ödeme yapılması öngörüldü. Her 365 gün bir yıl olarak kabul edilecek, artık süre 1 gün bile olsa o da tam yıl olarak sayılacaktı.Kanunun Meclis’teki görüşmeleri sırasında bunun çok büyük külfet getireceği, bedelliden yararlanmak isteyenleri mağdur edeceği yönünde eleştiriler gelmesi üzerine önergeyle değişiklik yapıldı. Değişiklik yapılmasaydı temmuz ayından itibaren her yıl için 13 bin 344 TL tutarında ilave ödeme yapacaklardı. Meclis’te yapılan değişiklik ile yurt içinden yapılan başvurular için gecikilen yıl yerine gecikilen her ay için ek ödeme yapılması kararlaştırıldı. Aylık ek ödeme tutarı da 3500 göstergeye bağlandı. Bu durumda, temmuz ayından bu yılın sonuna kadar başvuranlar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olarak geçen her ay için 1167 TL ek ödeme yapacaklar.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bedelli asker, bedelli askerlik, bedelli askerlik süresi, askerlik