https://tr.sputniknews.com/20220705/beyaz-saray-biden-turkiyenin-f-16-talebini-destekliyor-1058360345.html

Beyaz Saray: Biden, Türkiye'nin F-16 talebini destekliyor

Beyaz Saray: Biden, Türkiye'nin F-16 talebini destekliyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Türkiye'ye F-16 satışı konusunu birkaç aydır görüştüklerini ve ABD Başkanı Joe Biden'ın bu talebi desteklediğini... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T23:56+0300

2022-07-05T23:56+0300

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politika

türkiye

abd

joe biden

f16

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Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında, bugün bir grup Demokrat Kongre üyesinin Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Madrid'de yaptığı görüşme sonrası F-16 satışı konusundaki olumlu açıklamalarını eleştirmesini değerlendirdi.F-16 konusundaki görüşmelerin bir süredir gündemde olduğuna işaret eden Jean-Pierre, "F-16 konusunda biz gayet netiz. Bu konuda birkaç aydır görüşüyoruz. Biden, bu talebi gerçekten destekliyor. Bunun dışında yeni bir şey yok." dedi.Biden'ın F-16 açıklamalarıMadrid'deki NATO Liderler Zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Biden, 30 Haziran'daki basın toplantısındaTürkiye'ye F-16 savaş uçaklarını satmaları gerektiğini, bunun için ABD Kongresinden onay alabileceklerini söylemişti.Biden, toplantıda şunları kaydetmişti:Bugün ise ABD Temsilciler Meclisindeki bir grup Senatör, Biden'a gönderdikleri mektupta bu desteği eleştirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220630/biden-acikladi-abdden-ukraynaya-800-milyon-dolarlik-yeni-silah-tedariki--1058155879.html

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