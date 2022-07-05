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Biden'dan Chicago'daki saldırıyla ilgili açıklama: Eşim Jill ve ben şok olduk
Biden'dan Chicago'daki saldırıyla ilgili açıklama: Eşim Jill ve ben şok olduk
ABD Başkanı Joe Biden, Chicago'da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında düzenlenen silahlı saldırıdan dolayı şok olduğunu ve konuyu yakından takip edeceğini... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T01:20+0300
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chicago
dünya
joe biden
silahlı saldırı
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ABD Başkanı Biden, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Eşim Jill ve ben, bu Bağımsızlık Günü'nde Amerikan toplumuna keder getiren amaçsız silah saldırısından dolayı şok olduk" ifadesini kullandı.Olay yerindeki performanslarından dolayı acil yardım ekiplerine ve güvenlik güçlerine teşekkür eden Biden, "Şu anda kayıp olan saldırganın aranmasında yardım için federal güvenlik güçlerine emir verdim" bilgisini paylaştı.Biden, bölge halkından yapılan uyarılara kulak asmalarını isteyerek, konuyu yakından izlemeye devam edeceğini belirtti.ABD'de llinois eyaletine bağlı Chicago şehrinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla yaralı olduğu bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220704/abdde-bagimsizlik-gunu-kutlamalarinda-silahli-saldiri-cok-sayida-kisi-vuruldu-1058298868.html
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chicago, joe biden, silahlı saldırı

Biden'dan Chicago'daki saldırıyla ilgili açıklama: Eşim Jill ve ben şok olduk

01:20 05.07.2022 (güncellendi: 01:22 05.07.2022)
© Sputnik / Стрингер / Fotoğraf bankasına gir ABD Başkanı Joe Biden
 ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© Sputnik / Стрингер
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ABD Başkanı Joe Biden, Chicago'da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında düzenlenen silahlı saldırıdan dolayı şok olduğunu ve konuyu yakından takip edeceğini belirterek, saldırganın yakalanması için federal güvenlik güçlerine talimat verdiğini açıkladı.
ABD Başkanı Biden, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Eşim Jill ve ben, bu Bağımsızlık Günü'nde Amerikan toplumuna keder getiren amaçsız silah saldırısından dolayı şok olduk" ifadesini kullandı.
Olay yerindeki performanslarından dolayı acil yardım ekiplerine ve güvenlik güçlerine teşekkür eden Biden, "Şu anda kayıp olan saldırganın aranmasında yardım için federal güvenlik güçlerine emir verdim" bilgisini paylaştı.
Biden, bölge halkından yapılan uyarılara kulak asmalarını isteyerek, konuyu yakından izlemeye devam edeceğini belirtti.
ABD'de llinois eyaletine bağlı Chicago şehrinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla yaralı olduğu bildirilmişti.
ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
DÜNYA
ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı: En az 6 kişi hayatını kaybetti
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