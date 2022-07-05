https://tr.sputniknews.com/20220705/bidendan-chicagodaki-saldiriyla-ilgili-aciklama-esim-jill-ve-ben-sok-olduk--1058312250.html
Biden'dan Chicago'daki saldırıyla ilgili açıklama: Eşim Jill ve ben şok olduk
Biden'dan Chicago'daki saldırıyla ilgili açıklama: Eşim Jill ve ben şok olduk
ABD Başkanı Joe Biden, Chicago'da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında düzenlenen silahlı saldırıdan dolayı şok olduğunu ve konuyu yakından takip edeceğini... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T01:20+0300
2022-07-05T01:20+0300
2022-07-05T01:22+0300
chicago
dünya
joe biden
silahlı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/12/1057581229_0:174:3022:1874_1920x0_80_0_0_660564c49f7ea60700a34b222c8fdaa5.jpg
ABD Başkanı Biden, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Eşim Jill ve ben, bu Bağımsızlık Günü'nde Amerikan toplumuna keder getiren amaçsız silah saldırısından dolayı şok olduk" ifadesini kullandı.Olay yerindeki performanslarından dolayı acil yardım ekiplerine ve güvenlik güçlerine teşekkür eden Biden, "Şu anda kayıp olan saldırganın aranmasında yardım için federal güvenlik güçlerine emir verdim" bilgisini paylaştı.Biden, bölge halkından yapılan uyarılara kulak asmalarını isteyerek, konuyu yakından izlemeye devam edeceğini belirtti.ABD'de llinois eyaletine bağlı Chicago şehrinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla yaralı olduğu bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220704/abdde-bagimsizlik-gunu-kutlamalarinda-silahli-saldiri-cok-sayida-kisi-vuruldu-1058298868.html
chicago
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/12/1057581229_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_fcd02c3b4c3aedfa423273fd1507dc27.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chicago, joe biden, silahlı saldırı
Biden'dan Chicago'daki saldırıyla ilgili açıklama: Eşim Jill ve ben şok olduk
01:20 05.07.2022 (güncellendi: 01:22 05.07.2022) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, Chicago'da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında düzenlenen silahlı saldırıdan dolayı şok olduğunu ve konuyu yakından takip edeceğini belirterek, saldırganın yakalanması için federal güvenlik güçlerine talimat verdiğini açıkladı.
ABD Başkanı Biden, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Eşim Jill ve ben, bu Bağımsızlık Günü'nde Amerikan toplumuna keder getiren amaçsız silah saldırısından dolayı şok olduk" ifadesini kullandı.
Olay yerindeki performanslarından dolayı acil yardım ekiplerine ve güvenlik güçlerine teşekkür eden Biden, "Şu anda kayıp olan saldırganın aranmasında yardım için federal güvenlik güçlerine emir verdim" bilgisini paylaştı.
Biden, bölge halkından yapılan uyarılara kulak asmalarını isteyerek, konuyu yakından izlemeye devam edeceğini belirtti.
ABD'de llinois eyaletine bağlı Chicago şehrinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla yaralı olduğu bildirilmişti.