https://tr.sputniknews.com/20220705/bidendan-chicagodaki-saldiriyla-ilgili-aciklama-esim-jill-ve-ben-sok-olduk--1058312250.html

Biden'dan Chicago'daki saldırıyla ilgili açıklama: Eşim Jill ve ben şok olduk

Biden'dan Chicago'daki saldırıyla ilgili açıklama: Eşim Jill ve ben şok olduk

ABD Başkanı Joe Biden, Chicago'da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında düzenlenen silahlı saldırıdan dolayı şok olduğunu ve konuyu yakından takip edeceğini... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T01:20+0300

2022-07-05T01:20+0300

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chicago

dünya

joe biden

silahlı saldırı

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ABD Başkanı Biden, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarındaki saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Eşim Jill ve ben, bu Bağımsızlık Günü'nde Amerikan toplumuna keder getiren amaçsız silah saldırısından dolayı şok olduk" ifadesini kullandı.Olay yerindeki performanslarından dolayı acil yardım ekiplerine ve güvenlik güçlerine teşekkür eden Biden, "Şu anda kayıp olan saldırganın aranmasında yardım için federal güvenlik güçlerine emir verdim" bilgisini paylaştı.Biden, bölge halkından yapılan uyarılara kulak asmalarını isteyerek, konuyu yakından izlemeye devam edeceğini belirtti.ABD'de llinois eyaletine bağlı Chicago şehrinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla yaralı olduğu bildirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220704/abdde-bagimsizlik-gunu-kutlamalarinda-silahli-saldiri-cok-sayida-kisi-vuruldu-1058298868.html

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chicago, joe biden, silahlı saldırı