https://tr.sputniknews.com/20220705/binali-yildirim-enflasyon-belli-ki-biraz-zaman-alacak-ama-o-sure-icinde-vatandasi-korumak-gorevimiz-1058342262.html

Binali Yıldırım: Enflasyon belli ki biraz zaman alacak ama o süre içinde vatandaşı korumak görevimiz

Binali Yıldırım: Enflasyon belli ki biraz zaman alacak ama o süre içinde vatandaşı korumak görevimiz

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Enflasyona karşı mücadelede amacımız vatandaşlarımızın yanında olmak, onlara destek olmak. Enflasyon belli ki... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T18:11+0300

2022-07-05T18:11+0300

2022-07-05T18:17+0300

binali yıldırım

politika

enflasyon

dodurga

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Tokat’ın Reşadiye ilçesine giden AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, burada yaptığı açıklamalarda enflasyona karşı vatandaşların yanında olmak ve onlara destek amacında olduklarını söyledi.Yıldırım, açıklamasında şunları ifade etti:Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde geçen hafta sonu gerçekleştirilen belediye başkanlığı seçimlerini değerlendiren Binali Yıldırım, millet ittifakını ve her fırsatta erken seçimi dile getiren muhalefeti hedef aldı. Açık ara farkla yüzde 87’lik oranla Cumhur adayının seçimleri kazandığını belirten Yıldırım, Tokat ziyaretinde enflasyona karşı alınana tedbirler hakkında da açıklamalarda bulundu. Dodurga seçimlerini değerlendiren Yıldırım, “2 gün önce yani geçtiğimiz Pazar günü Çankırı'nın Dodurga Beldesi’nde bir seçim yaptık. Hani ağzına pelesenk olmuş muhalefet, seçim olsun, seçim olsun, seçim olsun. 8 tane aday çıkardılar. Sonuç: yüzde 87 Cumhur ittifakı, yüzde 13 diğerleri. Vatandaşlarımız zekatı kadar da onlara oy vermişler. Haksızlık yapmamışlar. Evet değerli kardeşlerim. Halka hizmet, hakka hizmettir. Bizim şiarımız budur. Bu kutlu yolculuğa böyle çıktık. Yıllarca da aynı heyecanla aynı şevkle çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Kurban Bayramı dolayısıyla tatile çıkacak vatandaşları yollarda dikkatli olmaları konusunda uyaran Yıldırım, “Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Bayram üzeri bütün vatandaşlarımızı uyaralım. Siz siz olun. Kurallara dikkat edin. Çünkü biz yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Vatandaşlarımız sağ salim sevdiklerine bayram üzeri ulaşsınlar. En büyük duamız, dileğimiz budur” ifadelerine yer verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220703/dodurgada-belediye-baskanligini-ak-parti-adayi-kasikci-kazandi--1058262368.html

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