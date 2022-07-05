https://tr.sputniknews.com/20220705/bitliste-toplanti-ve-gosteri-yuruyusleri-15-gun-izne-baglandi-1058317622.html

Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün izne bağlandı

Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün izne bağlandı

Bitlis'te toplantı, gösteri yürüyüşü ile basın açıklaması gibi eylem ve etkinlikler 19 Temmuz'a kadar izne bağlandı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T04:40+0300

2022-07-05T04:40+0300

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Bitlis Valiliği, toplantı, gösteri yürüyüşü ile basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerin izne bağlandığını açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlükleri ile genel sağlığın korunması, olası provokasyon ve toplumsal olayların engellenmesi amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi hükümleri gereğince, düzenlenecek her türlü eylem ve etkinliklerin izne bağlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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bitlis, bitlis valiliği, gösteri, yürüyüş