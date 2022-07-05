Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220705/bolu-belediyesine-aritilmamis-atik-su-desarji-yapildigi-gerekcesiyle-para-cezasi-1058355942.html
Bolu Belediyesi'ne arıtılmamış atık su deşarjı yapıldığı gerekçesiyle para cezası
Bolu Belediyesi'ne arıtılmamış atık su deşarjı yapıldığı gerekçesiyle para cezası
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bolu İl Müdürlüğü'nce, atık su arıtma tesisinden Büyüksu Deresi'ne arıtılmamış atık su deşarjı yapıldığı gerekçesiyle... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T22:31+0300
2022-07-05T22:33+0300
türkiye
bolu
bolu belediyesi
dere
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058355399_1:0:862:484_1920x0_80_0_0_6dacc2435353a1f9c30113a9869fd6da.jpg
Atık su arıtma tesisinden arıtılmamış atık suların Büyüksu Deresi'ne deşarjı yapıldığı gerekçesiyle Bolu Belediyesi'ne 394 bin 548 lira idari para cezası verildi.Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, 2009 yılında işletmeye alınan atık su arıtma tesisinde Bolu Belediyesi tarafından 2019 yılında revizyon yapıldığı ve kapasite artışına gidildiği belirtildi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce muhtelif zamanlarda yapılan denetimlerle bu kapasite artışına rağmen atık suyun bir kısmının arıtma işlemine tabi tutulmadan Büyüksu Deresi'ne deşarj edildiğinin tespit edildiği açıklamada, Bolu Belediyesine 25 Şubat 2020 ve 29 Eylül 2020'de idari para cezası uygulandığı ifade edildi.Açıklamada, "Yine 30 Haziran 2022 tarihinde yapılan denetimde aynı fiilin 3 yıl içerisinde 2'nci kez tekrar edilmesinden dolayı idari para cezası iki kat artırılarak 394 bin 548 lira tutarında uygulanmıştır. Ayrıca 04 Temmuz 2022 tarihi itibariyle de konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" değerlendirmesinde bulunuldu.
türkiye
bolu
bolu belediyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058355399_109:0:754:484_1920x0_80_0_0_4d163bbbe934b189d7ae66d7b14d0163.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bolu, bolu belediyesi, dere, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

Bolu Belediyesi'ne arıtılmamış atık su deşarjı yapıldığı gerekçesiyle para cezası

22:31 05.07.2022 (güncellendi: 22:33 05.07.2022)
© FARUK ÇİDEMÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bolu İl Müdürlüğü, atık su arıtma tesisinden arıtılmamış atık suların Büyüksu Deresi'ne deşarjı yapıldığı gerekçesiyle Bolu Belediyesine 394 bin 548 lira idari para cezası uyguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bolu İl Müdürlüğü, atık su arıtma tesisinden arıtılmamış atık suların Büyüksu Deresi'ne deşarjı yapıldığı gerekçesiyle Bolu Belediyesine 394 bin 548 lira idari para cezası uyguladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© FARUK ÇİDEM
Abone olTelegram
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bolu İl Müdürlüğü'nce, atık su arıtma tesisinden Büyüksu Deresi'ne arıtılmamış atık su deşarjı yapıldığı gerekçesiyle Bolu Belediyesi'ne 394 bin 548 lira idari para cezası uygulandı.
Atık su arıtma tesisinden arıtılmamış atık suların Büyüksu Deresi'ne deşarjı yapıldığı gerekçesiyle Bolu Belediyesi'ne 394 bin 548 lira idari para cezası verildi.
Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, 2009 yılında işletmeye alınan atık su arıtma tesisinde Bolu Belediyesi tarafından 2019 yılında revizyon yapıldığı ve kapasite artışına gidildiği belirtildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce muhtelif zamanlarda yapılan denetimlerle bu kapasite artışına rağmen atık suyun bir kısmının arıtma işlemine tabi tutulmadan Büyüksu Deresi'ne deşarj edildiğinin tespit edildiği açıklamada, Bolu Belediyesine 25 Şubat 2020 ve 29 Eylül 2020'de idari para cezası uygulandığı ifade edildi.
Açıklamada, "Yine 30 Haziran 2022 tarihinde yapılan denetimde aynı fiilin 3 yıl içerisinde 2'nci kez tekrar edilmesinden dolayı idari para cezası iki kat artırılarak 394 bin 548 lira tutarında uygulanmıştır. Ayrıca 04 Temmuz 2022 tarihi itibariyle de konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" değerlendirmesinde bulunuldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала