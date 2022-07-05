https://tr.sputniknews.com/20220705/bolu-belediyesine-aritilmamis-atik-su-desarji-yapildigi-gerekcesiyle-para-cezasi-1058355942.html
Bolu Belediyesi'ne arıtılmamış atık su deşarjı yapıldığı gerekçesiyle para cezası
Bolu Belediyesi'ne arıtılmamış atık su deşarjı yapıldığı gerekçesiyle para cezası
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bolu İl Müdürlüğü'nce, atık su arıtma tesisinden Büyüksu Deresi'ne arıtılmamış atık su deşarjı yapıldığı gerekçesiyle... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T22:31+0300
2022-07-05T22:31+0300
2022-07-05T22:33+0300
türkiye
bolu
bolu belediyesi
dere
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058355399_1:0:862:484_1920x0_80_0_0_6dacc2435353a1f9c30113a9869fd6da.jpg
Atık su arıtma tesisinden arıtılmamış atık suların Büyüksu Deresi'ne deşarjı yapıldığı gerekçesiyle Bolu Belediyesi'ne 394 bin 548 lira idari para cezası verildi.Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, 2009 yılında işletmeye alınan atık su arıtma tesisinde Bolu Belediyesi tarafından 2019 yılında revizyon yapıldığı ve kapasite artışına gidildiği belirtildi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce muhtelif zamanlarda yapılan denetimlerle bu kapasite artışına rağmen atık suyun bir kısmının arıtma işlemine tabi tutulmadan Büyüksu Deresi'ne deşarj edildiğinin tespit edildiği açıklamada, Bolu Belediyesine 25 Şubat 2020 ve 29 Eylül 2020'de idari para cezası uygulandığı ifade edildi.Açıklamada, "Yine 30 Haziran 2022 tarihinde yapılan denetimde aynı fiilin 3 yıl içerisinde 2'nci kez tekrar edilmesinden dolayı idari para cezası iki kat artırılarak 394 bin 548 lira tutarında uygulanmıştır. Ayrıca 04 Temmuz 2022 tarihi itibariyle de konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" değerlendirmesinde bulunuldu.
türkiye
bolu
bolu belediyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058355399_109:0:754:484_1920x0_80_0_0_4d163bbbe934b189d7ae66d7b14d0163.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bolu, bolu belediyesi, dere, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
Bolu Belediyesi'ne arıtılmamış atık su deşarjı yapıldığı gerekçesiyle para cezası
22:31 05.07.2022 (güncellendi: 22:33 05.07.2022) Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bolu İl Müdürlüğü'nce, atık su arıtma tesisinden Büyüksu Deresi'ne arıtılmamış atık su deşarjı yapıldığı gerekçesiyle Bolu Belediyesi'ne 394 bin 548 lira idari para cezası uygulandı.
Atık su arıtma tesisinden arıtılmamış atık suların Büyüksu Deresi'ne deşarjı yapıldığı gerekçesiyle Bolu Belediyesi'ne 394 bin 548 lira idari para cezası verildi.
Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, 2009 yılında işletmeye alınan atık su arıtma tesisinde Bolu Belediyesi tarafından 2019 yılında revizyon yapıldığı ve kapasite artışına gidildiği belirtildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce muhtelif zamanlarda yapılan denetimlerle bu kapasite artışına rağmen atık suyun bir kısmının arıtma işlemine tabi tutulmadan Büyüksu Deresi'ne deşarj edildiğinin tespit edildiği açıklamada, Bolu Belediyesine 25 Şubat 2020 ve 29 Eylül 2020'de idari para cezası uygulandığı ifade edildi.
Açıklamada, "Yine 30 Haziran 2022 tarihinde yapılan denetimde aynı fiilin 3 yıl içerisinde 2'nci kez tekrar edilmesinden dolayı idari para cezası iki kat artırılarak 394 bin 548 lira tutarında uygulanmıştır. Ayrıca 04 Temmuz 2022 tarihi itibariyle de konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" değerlendirmesinde bulunuldu.