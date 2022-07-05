https://tr.sputniknews.com/20220705/bolu-belediyesine-aritilmamis-atik-su-desarji-yapildigi-gerekcesiyle-para-cezasi-1058355942.html

Bolu Belediyesi'ne arıtılmamış atık su deşarjı yapıldığı gerekçesiyle para cezası

Bolu Belediyesi'ne arıtılmamış atık su deşarjı yapıldığı gerekçesiyle para cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bolu İl Müdürlüğü'nce, atık su arıtma tesisinden Büyüksu Deresi'ne arıtılmamış atık su deşarjı yapıldığı gerekçesiyle... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T22:31+0300

2022-07-05T22:31+0300

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türkiye

bolu

bolu belediyesi

dere

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

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Atık su arıtma tesisinden arıtılmamış atık suların Büyüksu Deresi'ne deşarjı yapıldığı gerekçesiyle Bolu Belediyesi'ne 394 bin 548 lira idari para cezası verildi.Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, 2009 yılında işletmeye alınan atık su arıtma tesisinde Bolu Belediyesi tarafından 2019 yılında revizyon yapıldığı ve kapasite artışına gidildiği belirtildi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce muhtelif zamanlarda yapılan denetimlerle bu kapasite artışına rağmen atık suyun bir kısmının arıtma işlemine tabi tutulmadan Büyüksu Deresi'ne deşarj edildiğinin tespit edildiği açıklamada, Bolu Belediyesine 25 Şubat 2020 ve 29 Eylül 2020'de idari para cezası uygulandığı ifade edildi.Açıklamada, "Yine 30 Haziran 2022 tarihinde yapılan denetimde aynı fiilin 3 yıl içerisinde 2'nci kez tekrar edilmesinden dolayı idari para cezası iki kat artırılarak 394 bin 548 lira tutarında uygulanmıştır. Ayrıca 04 Temmuz 2022 tarihi itibariyle de konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" değerlendirmesinde bulunuldu.

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bolu, bolu belediyesi, dere, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı