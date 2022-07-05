https://tr.sputniknews.com/20220705/canakkalede-orman-yangini-1058332708.html

Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'de orman yangını

Ezine ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T14:13+0300

2022-07-05T14:13+0300

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türkiye

çanakkale

yangın

orman yangını

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Orman yangını, Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Alemşah köyü yakınlarında çıktı. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.Alevlere 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale ediliyor.Ekipler, şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220704/antalyada-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1058286412.html

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çanakkale, yangın, orman yangını