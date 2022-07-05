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Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını
Ezine ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T14:13+0300
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türkiye
çanakkale
yangın
orman yangını
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Orman yangını, Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Alemşah köyü yakınlarında çıktı. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.Alevlere 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale ediliyor.Ekipler, şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220704/antalyada-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1058286412.html
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çanakkale, yangın, orman yangını

Çanakkale'de orman yangını

14:13 05.07.2022
© AAÇanakkale'de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© AA
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Ezine ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Orman yangını, Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Alemşah köyü yakınlarında çıktı. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.
Alevlere 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale ediliyor.
Ekipler, şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
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Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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