https://tr.sputniknews.com/20220705/canakkalede-orman-yangini-1058332708.html
Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını
Ezine ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T14:13+0300
2022-07-05T14:13+0300
2022-07-05T14:13+0300
türkiye
çanakkale
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orman yangını
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Orman yangını, Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Alemşah köyü yakınlarında çıktı. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.Alevlere 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale ediliyor.Ekipler, şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220704/antalyada-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1058286412.html
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çanakkale, yangın, orman yangını
Çanakkale'de orman yangını
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Ezine ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Orman yangını, Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Alemşah köyü yakınlarında çıktı. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.
Alevlere 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale ediliyor.
Ekipler, şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına almaya çalışıyor.