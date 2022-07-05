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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220705/canli--rusya-ukraynadaki-esir-rus-askerlerine-uygulanan-iskenceleri-teyit-etmeye-basladi-1058338038.html
CANLI | KFC, Rusya'daki fast-food zincirinin satışı için pazarlık yürütüyor
CANLI | KFC, Rusya'daki fast-food zincirinin satışı için pazarlık yürütüyor
Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’da esir tutulan Rus askerlerine yönelik işkence vakaları teyit edilmeye başlandı. Dünyaca ünlü... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
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KFC- Fast food - Sputnik Türkiye

CANLI | KFC, Rusya'daki fast-food zincirinin satışı için pazarlık yürütüyor

16:20 05.07.2022 (güncellendi: 17:02 05.07.2022)
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Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’da esir tutulan Rus askerlerine yönelik işkence vakaları teyit edilmeye başlandı. Dünyaca ünlü fast-food zinciri KFC, Rusya'daki şubelerinin yerel bir işletmeye satışı için görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Japonya'nın Rus petrolü ve doğalgazından mahrum kalabileceğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın dondurulmuş altın ve döviz rezervlerinin Ukrayna'nın restorasyonu için kullanılmasının kesinlikle yasadışı olacağını, Moskova'nın buna kesinlikle karşı olduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki özel askeri harekat sırasında Rusya'nın önceliğinin Rus askerlerin canının ve sağlığının korunması ve sivil nüfusa yönelik güvenlik tehdidinin ortadan kaldırılması olduğunu ifade etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Ukrayna'nın Nikolayev Bölgesi'nde yabancı paralı askerlerin konuşlanma noktasını vurduğunu açıkladı.
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:14 05.07.2022
Zelenskiy, Donetsk'in Kiev’in kontrolündeki bölgelerinde askeri yönetimlerin kurulması talimatı verdi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Kiev tarafından kontrol edilen 14 bölgesinde ‘askeri yönetimlerin’ oluştutulmasını öngören kararnameyi imzaladı.
Kararnameye göre, söz konusu askeri yönetimler Bahmut, Kramatorsk, Kurahovo, Liman, Nikolayev, Svyatogorsk, Siversk, Soledarsk ve Çasov Yar kentlerinin yanı sıra Bolşaya Novoselkovka ve Çerkasskoye yerleşimleri ile Şahovo, Komar ve Zvanovka köylerinde oluşturulacak.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ve Donetsk Bölgesel Devlet İdaresi’ne Zelenskiy'in kararnamesi doğrultusunda askeri yönetimlerin oluşturulması için gerekli çalışmaların yapılması talimatı verildi.
Kararname ile Kramatorsk kentinin askeri yönetimine Aleksandr Gonçarenko atandı.
17:07 05.07.2022
Ukrayna’da mahkeme Ukrayna Komünist Partisi’nin faaliyetlerine yasak getirdi
Ukrayna’da son 7 yıldır çalışmalarının feshedilmesi istenen Ukrayna Komünist Partisi’nin faaliyetlerinin yasaklandığı öğrenildi.
Ukrayna Sekizinci İdari Temyiz Mahkemesi’nden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 7 yıldır çalışmalarının feshedilmesi istenen Ukrayna Komünist Partisi’nin faaliyetlerine yasak getirildi.
Mahkemenin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, “Mahkeme, Ukrayna Adalet Bakanlığı'nın dava taleplerini yerine getirdi; Ukrayna Komünist Partisi'nin faaliyetleri yasaklandı; partinin mülkü, fonları ve diğer varlıkları, bölge, şehir, ilçe örgütleri, birincil şubeleri ve diğer yapısal kuruluşları devletin mülkiyetine devredildi” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna Adalet Bakanı Denis Malyuska geçen ay Adalet Bakanlığı'na 7 yıl süren yargı sürecinin ardından bu partinin yasaklanması ile ilgili mahkeme kararı geldiğini söylemişti. Ukrayna'da komünist ideolojisini ve sembolleri yasaklayan yasanın kabul edildiği 2015'ten bu yana partiyi yasaklama süreci hızlandırmaya çalışılıyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkedeki ‘Rus yanlısı’ partilerin yasaklanması ile ilgili yasayı 14 Mayıs’ta imzalamıştı. Bunun üzerine şimdiye kadar ‘Muhalefet Bloku’, ‘Sosyalistler’, ‘Adalet ve Gelişim’, ‘Bizim’, ‘Devlet’, ‘Vladimir Saldo Bloku’, ‘Ukrayna Sosyalist Partisi’, ‘Sol Muhalefet’, ‘Şaria Partisi’ ve ‘Yaşam İçin Muhalefet Platformu’ adlı muhalefet partilerinin faaliyetleri mahkeme kararı ile askıya alınmıştı.
16:59 05.07.2022
KFC, Rusya'daki fast-food zincirinin satışı için pazarlık yürütüyor
Dünyaca ünlü fast-food zinciri KFC, Rusya'daki şubelerinin yerel bir işletmeye satışı için görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.
Şirketin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "Şirket, franchise restoran zinciri de dahil olmak üzere KFC restoranlarını, işletmesini ve franchise haklarını yerel bir işletmeye devretmek üzere ileri bir müzakere aşamasında" ifadelerine yer verildi.
16:50 05.07.2022
Volkswagen, Nijniy Novgorod'daki şubesini kapatıyor
Alman otomotiv devi Volkswagen, ortak üretim yaptığı Rus otomotiv şirketi GAZ Grubu'nun tesislerindeki üretimin yeniden başlamasına dair belirsizlik nedeniyle Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesindeki şubesini kapatmaya yönelik prosedürü başlattığını duyurdu.
Şirketin basın servisinden yapılan açıklamada, "Yüksek seviyedeki belirsizlik ve Nijniy Novgorod'da üretimin ne zaman başlayacağı hakkında tahmin yürütmenin imkansızlığı göz önüne alındığında Volkswagen, 7 Temmuz 2022 itibarıyla buradaki ofisini kapatmaya dönük prosedürü başlatmaya karar verdi" ifadeleri yer aldı.
Volkswagen, Ukrayna'daki özel askeri operasyonun başlamasının ardından mart ayının başında Rusya'da üretimi durdurma kararı almıştı. Şirket, ayrıca Rus pazarına araç ihracatına da son vermişti.
16:18 05.07.2022
Rusya’dan Hindistan’a ilk kez Kuzey-Güney Koridoru’nun doğu kolu üzerinden bir konteyner treni gönderildi
Rus Demiryolları A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren RJD Logistika şirketi, Rusya’dan Hindistan’a Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru’nun doğu kolu üzerinden tam teşekküllü bir konteyner treni gönderdi.
Rus Demiryolları'nın bildirdiği üzere gönderilen tren ilk kez Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, İran ve Hindistan'ın ulaşım altyapısını kullanarak Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru’nun kara kısmının doğu kolu üzerinden geçecek.
İlk tren Moskova Bölgesi’ndeki Çehov istasyonundan yola çıktı. İntermodal taşımacılık usulüne göre yapılacak olan seferin bir kısmı deniz üzerinden gerçekleşecek. Son varış noktası Hindistan’ın Mumbai kentindeki Nhava Sheva Limanı (JLN Limanı) olan güzergahın toplam uzunluğu 8 bin kilometreyi aşıyor, yaklaşık transit süresinin 35-37 gün olması bekleniyor.
Rus Demiryolları, bu güzergahın Rus ihracatçılarının yalnızca Hindistan'da ve Körfez ülkelerinde değil, aynı zamanda Afrika'da da satış pazarlarını geliştirmesine imkan sağlayacağını kaydediyor.
16:18 05.07.2022
Rusya, Ukrayna’daki esir Rus askerlerine uygulanan işkenceleri teyit etmeye başladı
Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’da esir tutulan Rus askerlerine yönelik işkence vakaları teyit edilmeye başlandı. Soruşturma Komitesi, Ukrayna’daki esir askerlerle ilgili işkence vakalarının teyit etmeye başladığını duyurdu.
Açıklamaya göre Ukrayna ile yapılan takas sonucunda Rusya’ya dönen askerler uygulanan işkencelerle ilgili çok sayıda hususu anlattı.
Askerlerden biri Ukraynalı doktorların kendisine anestezi olmadan tedavi uyguladığını, tutsak olduğu sırada dövüldüğünü ve elektrikle işkence yapıldığını ifade etti.
Söz konusu asker günlerce aç ve susuz bırakıldığını da aktardı.
Yaralı halde esir alınan bir Rus askerin de bacağı kesildi. Bu asker de ağır şekilde dövüldüğünü ve Ukraynalı sağlık görevlilerinin yarası ile oynayıp onun acı içinde kıvranmasını izlediğini söyledi.
Askerlerin ifadelerinin Savaş Esirlerine Muamele ile İlgili Cenevre Sözleşmesi’nin ihlal edildiğini gösterdiği belirtiliyor.
Komite görevlilerinin teyit işlemleri neticesinde her bir vaka hukuki açıdan değerlendirecek.
Moskova ve Kiev geçen hafta 144’er tutsağı takas etmişti. Bu, Moskova’nın 24 Şubat’ta özel askeri operasyonuna başlamasından beri yapılan en büyük takas.
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