CANLI | KFC, Rusya'daki fast-food zincirinin satışı için pazarlık yürütüyor

Ukrayna’da mahkeme Ukrayna Komünist Partisi’nin faaliyetlerine yasak getirdi

Ukrayna’da son 7 yıldır çalışmalarının feshedilmesi istenen Ukrayna Komünist Partisi’nin faaliyetlerinin yasaklandığı öğrenildi.

Ukrayna Sekizinci İdari Temyiz Mahkemesi’nden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 7 yıldır çalışmalarının feshedilmesi istenen Ukrayna Komünist Partisi’nin faaliyetlerine yasak getirildi.

Mahkemenin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, “Mahkeme, Ukrayna Adalet Bakanlığı'nın dava taleplerini yerine getirdi; Ukrayna Komünist Partisi'nin faaliyetleri yasaklandı; partinin mülkü, fonları ve diğer varlıkları, bölge, şehir, ilçe örgütleri, birincil şubeleri ve diğer yapısal kuruluşları devletin mülkiyetine devredildi” ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Adalet Bakanı Denis Malyuska geçen ay Adalet Bakanlığı'na 7 yıl süren yargı sürecinin ardından bu partinin yasaklanması ile ilgili mahkeme kararı geldiğini söylemişti. Ukrayna'da komünist ideolojisini ve sembolleri yasaklayan yasanın kabul edildiği 2015'ten bu yana partiyi yasaklama süreci hızlandırmaya çalışılıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkedeki ‘Rus yanlısı’ partilerin yasaklanması ile ilgili yasayı 14 Mayıs’ta imzalamıştı. Bunun üzerine şimdiye kadar ‘Muhalefet Bloku’, ‘Sosyalistler’, ‘Adalet ve Gelişim’, ‘Bizim’, ‘Devlet’, ‘Vladimir Saldo Bloku’, ‘Ukrayna Sosyalist Partisi’, ‘Sol Muhalefet’, ‘Şaria Partisi’ ve ‘Yaşam İçin Muhalefet Platformu’ adlı muhalefet partilerinin faaliyetleri mahkeme kararı ile askıya alınmıştı.