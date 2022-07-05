CANLI | KFC, Rusya'daki fast-food zincirinin satışı için pazarlık yürütüyor

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Japonya'nın Rus petrolü ve doğalgazından mahrum kalabileceğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın dondurulmuş altın ve döviz rezervlerinin Ukrayna'nın restorasyonu için kullanılmasının kesinlikle yasadışı olacağını, Moskova'nın buna kesinlikle karşı olduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki özel askeri harekat sırasında Rusya'nın önceliğinin Rus askerlerin canının ve sağlığının korunması ve sivil nüfusa yönelik güvenlik tehdidinin ortadan kaldırılması olduğunu ifade etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Ukrayna'nın Nikolayev Bölgesi'nde yabancı paralı askerlerin konuşlanma noktasını vurduğunu açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: