https://tr.sputniknews.com/20220705/caya-son-iki-ayda-ucuncu-zam-geldi-1058323667.html

Çaya son iki ayda üçüncü zam geldi

Çaya son iki ayda üçüncü zam geldi

Mayıs ortasında yüzde 43.7 zamlanan çayda fiyat artışı sürüyor. Geçen hafta fiyatı yüzde 2.5 artan çaya bugün de yüzde 9.5'lik bir zam daha geldi. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T11:16+0300

2022-07-05T11:16+0300

2022-07-05T11:16+0300

ekonomi

çay

zam

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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (Çaykur) 16 Mayıs tarihinde çaya ortalama yüzde 43.71 zam yapmasının ardından fiyat artışları sürüyor.Bloomberg HT'nin haberine göre, geçen hafta fiyatı yüzde 2.5 artırılan çaya bugün de yüzde 9.5 zam daha geldi.Böylece çaya iki aydan daha az bir sürede toplam yüzde 61.3 zam yapılmış oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs tarihinde 2022 yılı yaş çay taban alım fiyatını açıklamıştı. Yaş çayda geçen yıl 3,87 TL olan alım fiyatı yüzde 73 artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme primi de yüzde 130,8 artışla 30 kuruşa çıkarılarak fiyat 7 TL seviyesine yükseltilmişti.Sektör paydaşları, Temmuz ve Ağustos aylarında çaya yeni zamların gelebileceğini öne sürüyor.

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çay, zam