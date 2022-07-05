https://tr.sputniknews.com/20220705/cumhurbaskani-erdogan-19-temmuzda-irana-gidecek-1058332629.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Temmuz'da İran'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Temmuz'da İran'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Temmuz Salı günü İran'a günü birlik ziyarette bulunacağı öğrenildi. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T14:08+0300
2022-07-05T14:08+0300
2022-07-05T14:25+0300
politika
türkiye
iran
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'a gidiyor. Erdoğan, günübirlik gerçekleştireceği ziyarette İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Tahran'da bir araya gelecek.Görüşmede bölgesel gelişmelerin ele alınacağı belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220701/cumhurbaskani-erdogan-bu-bir-davet-surecidir-bizler-bu-davete-su-anda-evet-demis-olduk-1058196364.html
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türkiye, iran, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Temmuz'da İran'a gidecek
14:08 05.07.2022 (güncellendi: 14:25 05.07.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Temmuz Salı günü İran'a günü birlik ziyarette bulunacağı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'a gidiyor. Erdoğan, günübirlik gerçekleştireceği ziyarette İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Tahran'da bir araya gelecek.
Görüşmede bölgesel gelişmelerin ele alınacağı belirtiliyor.