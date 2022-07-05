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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Temmuz'da İran'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Temmuz'da İran'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Temmuz Salı günü İran'a günü birlik ziyarette bulunacağı öğrenildi. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T14:08+0300
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politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'a gidiyor. Erdoğan, günübirlik gerçekleştireceği ziyarette İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Tahran'da bir araya gelecek.Görüşmede bölgesel gelişmelerin ele alınacağı belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220701/cumhurbaskani-erdogan-bu-bir-davet-surecidir-bizler-bu-davete-su-anda-evet-demis-olduk-1058196364.html
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türkiye, iran, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Temmuz'da İran'a gidecek

14:08 05.07.2022 (güncellendi: 14:25 05.07.2022)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Temmuz Salı günü İran'a günü birlik ziyarette bulunacağı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'a gidiyor. Erdoğan, günübirlik gerçekleştireceği ziyarette İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Tahran'da bir araya gelecek.
Görüşmede bölgesel gelişmelerin ele alınacağı belirtiliyor.
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu bir davet sürecidir, bizler bu davete şu anda evet demiş olduk
1 Temmuz, 14:17
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