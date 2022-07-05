https://tr.sputniknews.com/20220705/demirtas-altili-masa-ile-hdp-merkezli-muhalefet-arasinda-kurumsal-bir-is-birligi-olasi-gorunmuyor-1058327259.html

Demirtaş: Altılı Masa ile HDP merkezli muhalefet arasında kurumsal bir iş birliği olası görünmüyor

Demirtaş: Altılı Masa ile HDP merkezli muhalefet arasında kurumsal bir iş birliği olası görünmüyor

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "ugünkü koşullarda Altılı Masa ile HDP merkezli muhalefet arasında kurumsal... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T12:45+0300

2022-07-05T12:45+0300

2022-07-05T12:45+0300

politika

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Demirtaş'ın T24'te yayımlanan yazısında, HDP'nin 'Türkiye açılımı' yapmak zorunda olduğunu söyledi."Mağdur kimliğimizin bizi ezilmişlik veya öfke psikolojisine sokmasına izin vermeden, özgüvenle tüm Türkiye'yi kucaklamak zorundayız" diyen Demirtaş, "HDP'nin geçtiğimiz pazar günü büyük katılım ve coşkuyla düzenlenen 5. Olağan Kongresi bu değişim için önemli bir olanak ve zemin sunmuştur. Siyasetin ve şiddetin bir arada olamayacağını bizim de bildiğimizi, bütün sorunlarımıza Türkiye'nin bütünlüğü içinde çözüm aradığımızı ve onurlu bir barış için ciddiyetle çalıştığımızı tüm Türkiye'ye en uygun dille, söylemle anlatmamız gerekir. Bu sayede ekonomi, dış politika, eğitim, sağlık, tarım, adalet gibi temel başlıklarda Türkiye'yi düze çıkaracak politikalarımızı daha rahat anlatabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.Muhalefet ile HPD arasında 'kurumsal bir iş birliği' olmayacağına dikkat çeken Demirtaş, konuyla ilgili şu görüşlerini dile getirdi:"Bugünkü koşullarda Altılı Masa ile HDP merkezli muhalefet arasında kurumsal bir iş birliği pek olası görünmüyor. Bunun en temel nedeni, AKP'nin ürettiği algılar ve muhalefetin bu algılara cesur bir değişim hamlesiyle yanıt verememesidir. Burada yegane sorumlu elbette Altılı Masa değildir. HDP'nin de eksikliği ve sorumluluğu vardır. Önce iğneyi kendimize batırmadan, önümüze gelene çuvaldızı batırmanın kimseye bir yararı yok."Demirtaş yazısının ilgili bölümünü şöyle sürdürdü:"Biz bunu başardığımız oranda AKP'nin ürettiği algılarla baş etmek mümkün ve kolay olur. Tüm muhalefetin demokrasi için iş birliği yapması da kaçınılmaz hale gelir.Bizim yapacağımız doğru hamlelere rağmen muhalefet algılara teslim olmaya devam ederse işte o zaman çuvaldızı onlara batırma hakkımız doğar.Bunun için ilkelerimizden değil, korkularımızdan ve alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz yeterli.Dedim ya, değişim cesaret ister. Şimdi o cesareti göstermenin, değişimi kendimizden başlatmanın tam zamanı. Emin olun, gerisi domino taşı gibi gelir. Toplum herkesi değişim için daha fazla zorlar ve demokrasiye bir adım daha yaklaşırız.Değişim şimdiden başlamalı ki, seçimden sonra güçlü bir şekilde sürebilsin."

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