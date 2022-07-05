https://tr.sputniknews.com/20220705/emniyetten-kurban-bayrami-oncesi-sahte-para-uyarisi-1058332810.html
Emniyet'ten Kurban Bayramı öncesi 'sahte para' uyarısı
Emniyet'ten Kurban Bayramı öncesi 'sahte para' uyarısı
Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların mağdur olmaması için sahte para konusunda bilgilendirme çalışması başlattı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T14:21+0300
2022-07-05T14:21+0300
2022-07-05T14:21+0300
yaşam
sahte para
kurban bayramı
emniyet genel müdürlüğü
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Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında kurbanlık alacak yurttaşları ile satıcıları; sahte para, yankesicilik ve iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirip uyardı. Bu bağlamda vatandaşlara ve besicilere dikkat etmeleri gereken hususların yazılı olduğu broşür dağıtıldı.Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hayvan pazarında hayvan sahiplerine ve kurban alımı için bölgeye gelen vatandaşlara yönelik, bayramdan önce ve bayram süresince gerçekleşecek kurban alım satım işlerinde, dolandırıcılık ve sahte para kullanımına yönelik bilgilendirme çalışmaları ve broşür dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Kurban Bayramı Öncesi ve bayram süresi boyunca gerçekleşebilecek her türlü dolandırıcılık ve sahte para kullanımına yönelik denetimler ve bilgilendirme faaliyetlerimiz devam edecektir” denildi.
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sahte para, kurban bayramı, emniyet genel müdürlüğü
Emniyet'ten Kurban Bayramı öncesi 'sahte para' uyarısı
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Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların mağdur olmaması için sahte para konusunda bilgilendirme çalışması başlattı.
Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında kurbanlık alacak yurttaşları ile satıcıları; sahte para, yankesicilik ve iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirip uyardı. Bu bağlamda vatandaşlara ve besicilere dikkat etmeleri gereken hususların yazılı olduğu broşür dağıtıldı.
Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hayvan pazarında hayvan sahiplerine ve kurban alımı için bölgeye gelen vatandaşlara yönelik, bayramdan önce ve bayram süresince gerçekleşecek kurban alım satım işlerinde, dolandırıcılık ve sahte para kullanımına yönelik bilgilendirme çalışmaları ve broşür dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Kurban Bayramı Öncesi ve bayram süresi boyunca gerçekleşebilecek her türlü dolandırıcılık ve sahte para kullanımına yönelik denetimler ve bilgilendirme faaliyetlerimiz devam edecektir” denildi.