https://tr.sputniknews.com/20220705/esenyurtta-silahli-kavga-3-kardes-hayatini-kaybetti-1-kardes-yaralandi-1058344444.html

Esenyurt'ta silahlı kavga: 3 kardeş hayatını kaybetti, 1 kardeş yaralandı

Esenyurt'ta silahlı kavga: 3 kardeş hayatını kaybetti, 1 kardeş yaralandı

Esenyurt'ta aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kardeş hayatını kaybederken 1 kardeş ise yaralandı. Polis ekiplerinin çalışması devam ediyor. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T19:06+0300

2022-07-05T19:06+0300

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esenyurt

kavga

türkiye

silahlı kavga

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Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bir kişi evde kavga ettiği 3 kardeşini öldürüp, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

esenyurt

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esenyurt, kavga, silahlı kavga