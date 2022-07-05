https://tr.sputniknews.com/20220705/esenyurtta-silahli-kavga-3-kardes-hayatini-kaybetti-1-kardes-yaralandi-1058344444.html
Esenyurt'ta silahlı kavga: 3 kardeş hayatını kaybetti, 1 kardeş yaralandı
Esenyurt'ta silahlı kavga: 3 kardeş hayatını kaybetti, 1 kardeş yaralandı
Esenyurt'ta aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kardeş hayatını kaybederken 1 kardeş ise yaralandı. Polis ekiplerinin çalışması devam ediyor. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T19:06+0300
2022-07-05T19:06+0300
2022-07-05T19:11+0300
esenyurt
kavga
türkiye
silahlı kavga
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Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bir kişi evde kavga ettiği 3 kardeşini öldürüp, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
esenyurt
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esenyurt, kavga, silahlı kavga
Esenyurt'ta silahlı kavga: 3 kardeş hayatını kaybetti, 1 kardeş yaralandı
19:06 05.07.2022 (güncellendi: 19:11 05.07.2022) Abone ol
Esenyurt'ta aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kardeş hayatını kaybederken 1 kardeş ise yaralandı. Polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.
Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bir kişi evde kavga ettiği 3 kardeşini öldürüp, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.