https://tr.sputniknews.com/20220705/eski-ak-parti-kayseri-milletvekili-niyazi-ozcan-hayatini-kaybetti-1058310207.html

Eski AK Parti Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan hayatını kaybetti

Eski AK Parti Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan hayatını kaybetti

22. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan, 73 yaşında yaşamını yitirdi. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T00:45+0300

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türkiye

ak parti

kayseri

niyazi özcan

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Evli ve 3 çocuk babası 22. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan, 73 yaşında hayatını kaybetti.Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 1949 yılında doğan Özcan, ilkokuldan sonra eğitimine Nazmi Toker Ortaokulu ve Kayseri Lisesi'nde devam etti.Özcan, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mimar olarak mezun olduktan sonra da Öz-Kar İnşaat'ı kurdu.22. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili olan Özcan, ayrıca Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) kuruculuğu, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası'nda meslek komitesi başkanlıkları yaptı. Özcan, aynı zamanda Kayserispor Kulübü yöneticiliğinde de bulundu.​​​​​​​Özcan, evli ve 3 çocuk babasıydı.Özcan'ın cenazesi, yarın Hulusi Akar Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

türkiye

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ak parti, kayseri, niyazi özcan