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https://tr.sputniknews.com/20220705/eski-avusturya-disisleri-bakani-kneissl-tehditler-yuzunden-ulkeden-kactigini-dogruladi-1058352067.html
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, tehditler yüzünden ülkeden kaçtığını doğruladı
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, tehditler yüzünden ülkeden kaçtığını doğruladı
Düğününde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le dans etmesiyle bilinen eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, aldığı tehditler yüzünden ülkeden... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T21:18+0300
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avusturya dışişleri bakanı karin kneissl
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Karin Kneissl, Sputnik’e açıklamasında, “Evet, sürekli tehditler alıyordum, bu yüzden Avusturya’dan ayrıldım. Kesinlikle kendi tercihim değildi” ifadesini kullandı.Avusturyalı politikacı, tehditlerin, Rusya’daki faaliyeti veya Ukrayna kriziyle bağlantılı olup olmadığı sorusuna cevap vermedi.Daha önce The Washington Post gazetesi, Kneissl’in Avusturya’dan ayrıldığını ve basınla konuşmadığını bildirmişti.
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avusturya dışişleri bakanı karin kneissl, karin kneissl, vladimir putin, dans

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, tehditler yüzünden ülkeden kaçtığını doğruladı

21:18 05.07.2022 (güncellendi: 21:19 05.07.2022)
© REUTERS / Roland SchlagerDanslarıyla dikkat çeken siyasetçiler
Danslarıyla dikkat çeken siyasetçiler - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© REUTERS / Roland Schlager
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Düğününde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le dans etmesiyle bilinen eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, aldığı tehditler yüzünden ülkeden ayrılmak zorunda kaldığını doğruladı.
Karin Kneissl, Sputnik’e açıklamasında, “Evet, sürekli tehditler alıyordum, bu yüzden Avusturya’dan ayrıldım. Kesinlikle kendi tercihim değildi” ifadesini kullandı.
Avusturyalı politikacı, tehditlerin, Rusya’daki faaliyeti veya Ukrayna kriziyle bağlantılı olup olmadığı sorusuna cevap vermedi.
Daha önce The Washington Post gazetesi, Kneissl’in Avusturya’dan ayrıldığını ve basınla konuşmadığını bildirmişti.
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