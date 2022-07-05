https://tr.sputniknews.com/20220705/eski-avusturya-disisleri-bakani-kneissl-tehditler-yuzunden-ulkeden-kactigini-dogruladi-1058352067.html
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, tehditler yüzünden ülkeden kaçtığını doğruladı
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, tehditler yüzünden ülkeden kaçtığını doğruladı
Düğününde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le dans etmesiyle bilinen eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, aldığı tehditler yüzünden ülkeden... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T21:18+0300
2022-07-05T21:18+0300
2022-07-05T21:19+0300
avusturya dışişleri bakanı karin kneissl
karin kneissl
vladimir putin
dans
dünya
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Karin Kneissl, Sputnik’e açıklamasında, “Evet, sürekli tehditler alıyordum, bu yüzden Avusturya’dan ayrıldım. Kesinlikle kendi tercihim değildi” ifadesini kullandı.Avusturyalı politikacı, tehditlerin, Rusya’daki faaliyeti veya Ukrayna kriziyle bağlantılı olup olmadığı sorusuna cevap vermedi.Daha önce The Washington Post gazetesi, Kneissl’in Avusturya’dan ayrıldığını ve basınla konuşmadığını bildirmişti.
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avusturya dışişleri bakanı karin kneissl, karin kneissl, vladimir putin, dans
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, tehditler yüzünden ülkeden kaçtığını doğruladı
21:18 05.07.2022 (güncellendi: 21:19 05.07.2022) Abone ol
Düğününde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le dans etmesiyle bilinen eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, aldığı tehditler yüzünden ülkeden ayrılmak zorunda kaldığını doğruladı.
Karin Kneissl, Sputnik’e açıklamasında, “Evet, sürekli tehditler alıyordum, bu yüzden Avusturya’dan ayrıldım. Kesinlikle kendi tercihim değildi” ifadesini kullandı.
Avusturyalı politikacı, tehditlerin, Rusya’daki faaliyeti veya Ukrayna kriziyle bağlantılı olup olmadığı sorusuna cevap vermedi.
Daha önce The Washington Post
gazetesi, Kneissl’in Avusturya’dan ayrıldığını ve basınla konuşmadığını bildirmişti.