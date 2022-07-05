https://tr.sputniknews.com/20220705/eski-sevgilisinin-yuzune-kimyasal-madde-atan-sanigin-cezasi-belli-oldu-1058338445.html
Eski sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığın cezası belli oldu
Eski sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığın cezası belli oldu
Ankara'da silahla alıkoyduğu eski kız arkadaşını yüzünden kimyasal maddeyle yaralayan sanık 18 yıl hapse mahkum edildi. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T16:28+0300
2022-07-05T16:28+0300
2022-07-05T16:31+0300
türkiye
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ankara
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Ankara'da silahla alıkoyduğu eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanığın cezası belli oldu.Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Soner Bolat, mağdur Sultan S. ile taraf avukatları katıldı.Mahkeme hakimi, önceki celse savcının esas hakkındaki görüşünü sunduğunu belirterek, sanığa son savunmasını yapması için söz verdi.'Kasti bir davranışım yoktu'Mağdura yönelik yaralama kastının olmadığını ve onu iddia edildiği gibi silahla alıkoymadığını savunan Bolat, "Kendisiyle ayrılmıştık ancak sonra yeniden görüştük. Bu sürede gelgitlerimiz oluyordu. Bu konuda tartıştık, kendisine yönelik kasti bir davranışım olmadı" ifadelerini kullandı.Sanık avukatı ise müvekkilinin yaşananlardan pişman olduğunu aktararak, Bolat'ın hükümle birlikte tahliyesini talep etti.Mağdur Sultan S'nin avukatları Deniz Can Aydın ile Yiğit Murat Onurhan da sanığın suçu işlediğine dair ikrarı ile Adli Tıp Kurumu raporunun dava dosyasında bulunduğunu belirterek, Bolat'ın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.Toplam 18 yıl hapis cezasına çarptırıldıBeyanların ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanık Bolat'ın, "silahla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 6 yıl, "silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan ise 12 yıl hapisle cezalandırıldığını açıkladı.Ayrıca hakkında takdiri indirim uygulanmayan sanığın tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı.
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kadına şiddet, ankara
Eski sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığın cezası belli oldu
16:28 05.07.2022 (güncellendi: 16:31 05.07.2022) Abone ol
Ankara'da silahla alıkoyduğu eski kız arkadaşını yüzünden kimyasal maddeyle yaralayan sanık 18 yıl hapse mahkum edildi.
Ankara'da silahla alıkoyduğu eski kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanığın cezası belli oldu.
Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Soner Bolat, mağdur Sultan S. ile taraf avukatları katıldı.
Mahkeme hakimi, önceki celse savcının esas hakkındaki görüşünü sunduğunu belirterek, sanığa son savunmasını yapması için söz verdi.
'Kasti bir davranışım yoktu'
Mağdura yönelik yaralama kastının olmadığını ve onu iddia edildiği gibi silahla alıkoymadığını savunan Bolat, "Kendisiyle ayrılmıştık ancak sonra yeniden görüştük. Bu sürede gelgitlerimiz oluyordu. Bu konuda tartıştık, kendisine yönelik kasti bir davranışım olmadı" ifadelerini kullandı.
Sanık avukatı ise müvekkilinin yaşananlardan pişman olduğunu aktararak, Bolat'ın hükümle birlikte tahliyesini talep etti.
Mağdur Sultan S'nin avukatları Deniz Can Aydın ile Yiğit Murat Onurhan da sanığın suçu işlediğine dair ikrarı ile Adli Tıp Kurumu raporunun dava dosyasında bulunduğunu belirterek, Bolat'ın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.
Toplam 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanık Bolat'ın, "silahla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 6 yıl, "silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan ise 12 yıl hapisle cezalandırıldığını açıkladı.
Ayrıca hakkında takdiri indirim uygulanmayan sanığın tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı.