https://tr.sputniknews.com/20220705/euro-dolar-karsisinda-20-yilin-en-dusuk-seviyesinde-1058324434.html
Euro, dolar karşısında 20 yılın en düşük seviyesinde
Euro, dolar karşısında 20 yılın en düşük seviyesinde
Euro, ABD doları karşısında son 20 yılın en düşük seviyesini gördü. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T11:40+0300
2022-07-05T11:40+0300
2022-07-05T11:56+0300
ekonomi
euro
dolar
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Avrupa'da rekor kıran enflasyon ve merkez bankalarının peş peşe gelen faiz artırma kararları sonrası euro, ABD doları karşısında Aralık 2002'den bu yana en düşük seviyede seyrediyor.Euro, yüzde 0.9'luk düşüşle 1.0331'i gördü.
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euro, dolar
Euro, dolar karşısında 20 yılın en düşük seviyesinde
11:40 05.07.2022 (güncellendi: 11:56 05.07.2022) Abone ol
Euro, ABD doları karşısında son 20 yılın en düşük seviyesini gördü.
Avrupa'da rekor kıran enflasyon ve merkez bankalarının peş peşe gelen faiz artırma kararları sonrası euro, ABD doları karşısında Aralık 2002'den bu yana en düşük seviyede seyrediyor.
Euro, yüzde 0.9'luk düşüşle 1.0331'i gördü.