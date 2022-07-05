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Fatih Erbakan: İBB Başkanı ve CHP Genel Başkanı arasındaki cumhurbaşkanı adaylığı rekabeti artıyor
Fatih Erbakan: İBB Başkanı ve CHP Genel Başkanı arasındaki cumhurbaşkanı adaylığı rekabeti artıyor
Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, “6’lı masadan gelen çatırtılar bütün Türkiye’den Anadolu’dan duyulmaya başlamıştır. Çok uzun ömürlü olmayacağı da açık... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T14:25+0300
2022-07-05T14:32+0300
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fatih erbakan
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Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi’nde konuştu.Erbakan, yaptığı konuşmada geçen ay en fazla üye kaydeden birinci parti olduklarını hatırlatarak, bu ay da şu ana kadar 30 bine yakın üye kaydettiklerini ve adım adım 500 bin üye hedefine doğru yaklaştıklarını söyledi. Kur Korumalı Mevduat Sistemini eleştiren Erbakan, “Doların her bir artışında milletin sırtına 50 milyar lira daha yük biniyor. Doların 12 liradan 17 liraya çıkmasıyla kur korumalı mevduatın millete maliyeti 250 milyar liradır” diye konuştu.'6'lı masadan gelen çatırtılar bütün Türkiye’den duyulmaya başladı'‘6’lı masanın daha şimdiden koltuk kavgasına düştüklerinin sinyallerini vermeye başladılar’ diyen Fatih Erbakan, şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220703/alti-muhalefet-partisinden-ortak-aciklama-13-cumhurbaskani-demokrasi-asiklarinin-adayi-olacaktir-1058260410.html
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cumhurbaşkanı, fatih erbakan, ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu

Fatih Erbakan: İBB Başkanı ve CHP Genel Başkanı arasındaki cumhurbaşkanı adaylığı rekabeti artıyor

14:25 05.07.2022 (güncellendi: 14:32 05.07.2022)
© DHAFatih Erbakan
Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© DHA
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Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, “6’lı masadan gelen çatırtılar bütün Türkiye’den Anadolu’dan duyulmaya başlamıştır. Çok uzun ömürlü olmayacağı da açık bir şekilde ortadadır. Bu yetmiyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan'ıyla, CHP Genel Başkanı arasındaki Cumhurbaşkanı adaylığı rekabeti her geçen gün artarak devam ediyor” dedi.
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi’nde konuştu.
Erbakan, yaptığı konuşmada geçen ay en fazla üye kaydeden birinci parti olduklarını hatırlatarak, bu ay da şu ana kadar 30 bine yakın üye kaydettiklerini ve adım adım 500 bin üye hedefine doğru yaklaştıklarını söyledi. Kur Korumalı Mevduat Sistemini eleştiren Erbakan, “Doların her bir artışında milletin sırtına 50 milyar lira daha yük biniyor. Doların 12 liradan 17 liraya çıkmasıyla kur korumalı mevduatın millete maliyeti 250 milyar liradır” diye konuştu.

'6'lı masadan gelen çatırtılar bütün Türkiye’den duyulmaya başladı'

‘6’lı masanın daha şimdiden koltuk kavgasına düştüklerinin sinyallerini vermeye başladılar’ diyen Fatih Erbakan, şunları söyledi:
“Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı kendisi Cumhurbaşkanı olmak isterken, İYİ Parti tarafı başka bir aday çıkarmak istiyor. Bu yetmiyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan'ıyla, CHP Genel Başkanı arasındaki Cumhurbaşkanı adaylığı rekabeti her geçen gün artarak devam ediyor. Böyle bir tablonun içerisinde 6’lı masadan gelen çatırtılar bütün Türkiye’den Anadolu’dan duyulmaya başlamıştır. Çok uzun ömürlü olmayacağı da açık bir şekilde ortadadır. Masadakilerden hiçbir tanesinin ülkenin temel problemleriyle ilgili somut bir çözüm önerisi yok. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem söylemi de ekmek derdine düşmüş milyonlarca vatandaşı hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Vatandaşın ne 6’lı masadan ne de millete vereceği hiçbir şeyi kalmamış iktidardan ümidi kalmadı. Bizim Yeniden Refah Partisi olarak en çok ümit veren ve en hızlı büyüyen parti olmamız, diğerlerinin 13 yılda kat edeceği mesafeyi 3 senede kat etmemiz işte bu temel ihtiyaçtan dolayı meydana geliyor. Yeniden Refah Partisi iktidarında projelerimiz, ilk 100 gün icraatlarımız hazır; kaynak lazım olduğunda borçsuz, zamsız, vergisiz 150 milyar dolarlık milli kaynak paketimiz hazır. Biz paylaşımda adalet, yönetimde adalet ve yargıda adaleti tesis edeceğiz. Biz önce imtiyazlılar değil, önce millet anlayışı ile hareket edeceğiz. Kamuda israf ve savurganlığa son vereceğiz ve bir tane bile birden fazla maaş alan bürokrata izin vermeyeceğiz.”
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Altı muhalefet partisinden ortak açıklama: 13. cumhurbaşkanı, demokrasi aşıklarının adayı olacaktır
3 Temmuz, 19:03
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