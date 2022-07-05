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https://tr.sputniknews.com/20220705/fransa-suriyedeki-kamplardan-51-kisiyi-ulkeye-getirdi-1058326180.html
Fransa, Suriye'deki kamplardan 51 kişiyi ülkeye getirdi
Fransa, Suriye'deki kamplardan 51 kişiyi ülkeye getirdi
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda kalan 35 Fransız çocuğun ve 16 kadının ülkeye getirildiğini duyurdu. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T12:33+0300
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dünya
fransa
suriye
kamp
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Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan kamplarda bazı Fransızların ülkeye getirildiği duyuruldu. Açıklamada, "Fransa, bugün Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda kalan 35 Fransız çocuğu ülkeye getirdi. Bu operasyon aynı kamplardan 16 annenin de dönüşünü içeriyor" ifadeleri kullanıldı. Çocukların çocuk esirgeme kurumuna teslim edildiği ve sağlık durumlarının takip edileceği belirtildi. Annelerin ise adli makamlara teslim edildiği aktarıldı. Tahliye operasyonu için yerel yetkililere teşekkür edildi.Bugünkü operasyondan önce Fransa, 2016'dan bu yana 126 çocuğu ülkeye almıştı.
fransa
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fransa, suriye, kamp

Fransa, Suriye'deki kamplardan 51 kişiyi ülkeye getirdi

12:33 05.07.2022
© AFP 2022 / ZAID AL-OBEIDISuriye- Kamp
Suriye- Kamp - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© AFP 2022 / ZAID AL-OBEIDI
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Fransa Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda kalan 35 Fransız çocuğun ve 16 kadının ülkeye getirildiğini duyurdu.
Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan kamplarda bazı Fransızların ülkeye getirildiği duyuruldu.
Açıklamada, "Fransa, bugün Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda kalan 35 Fransız çocuğu ülkeye getirdi. Bu operasyon aynı kamplardan 16 annenin de dönüşünü içeriyor" ifadeleri kullanıldı.
Çocukların çocuk esirgeme kurumuna teslim edildiği ve sağlık durumlarının takip edileceği belirtildi. Annelerin ise adli makamlara teslim edildiği aktarıldı. Tahliye operasyonu için yerel yetkililere teşekkür edildi.
Bugünkü operasyondan önce Fransa, 2016'dan bu yana 126 çocuğu ülkeye almıştı.
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