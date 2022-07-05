https://tr.sputniknews.com/20220705/fransa-ukraynada-bir-vatandasinin-oldugunu-dogruladi-1058350186.html
Fransa, Ukrayna’da bir vatandaşının öldüğünü doğruladı
Fransa, Ukrayna’da bir vatandaşının öldüğünü doğruladı
Fransa, Ukrayna’da ikinci Fransız paralı askerin öldüğü yönündeki bilgiyi doğruladı ve vatandaşlarına bu ülkeye gitmeme tavsiyesini yineledi. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T20:41+0300
2022-07-05T20:41+0300
2022-07-05T20:42+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
fransa
paralı asker
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Fransa Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, bugünkü basın toplantısında, Fransa vatandaşı Adrian D.’nin Ukrayna’da hayatını kaybettiği haberiyle ilgili “Ölümüyle ilgili acı haberi aldık. Ailesine başsağlığı diliyoruz” yorumunda bulundu.Ukrayna’nın tüm topraklarının savaş alanı olduğunu anımsatan Fransız diplomat, bu bağlamda nedeni ne olursa olsun bu ülkeye gitmeyi tavsiye etmediklerini söyledi.
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ukrayna krizi, fransa, paralı asker
Fransa, Ukrayna’da bir vatandaşının öldüğünü doğruladı
20:41 05.07.2022 (güncellendi: 20:42 05.07.2022) Abone ol
Fransa, Ukrayna’da ikinci Fransız paralı askerin öldüğü yönündeki bilgiyi doğruladı ve vatandaşlarına bu ülkeye gitmeme tavsiyesini yineledi.
Fransa Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, bugünkü basın toplantısında, Fransa vatandaşı Adrian D.’nin Ukrayna’da hayatını kaybettiği haberiyle ilgili “Ölümüyle ilgili acı haberi aldık. Ailesine başsağlığı diliyoruz” yorumunda bulundu.
Ukrayna’nın tüm topraklarının savaş alanı olduğunu anımsatan Fransız diplomat, bu bağlamda nedeni ne olursa olsun bu ülkeye gitmeyi tavsiye etmediklerini söyledi.