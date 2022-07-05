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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220705/fransa-ukraynada-bir-vatandasinin-oldugunu-dogruladi-1058350186.html
Fransa, Ukrayna’da bir vatandaşının öldüğünü doğruladı
Fransa, Ukrayna’da bir vatandaşının öldüğünü doğruladı
Fransa, Ukrayna’da ikinci Fransız paralı askerin öldüğü yönündeki bilgiyi doğruladı ve vatandaşlarına bu ülkeye gitmeme tavsiyesini yineledi. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T20:41+0300
2022-07-05T20:42+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
fransa
paralı asker
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Fransa Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, bugünkü basın toplantısında, Fransa vatandaşı Adrian D.’nin Ukrayna’da hayatını kaybettiği haberiyle ilgili “Ölümüyle ilgili acı haberi aldık. Ailesine başsağlığı diliyoruz” yorumunda bulundu.Ukrayna’nın tüm topraklarının savaş alanı olduğunu anımsatan Fransız diplomat, bu bağlamda nedeni ne olursa olsun bu ülkeye gitmeyi tavsiye etmediklerini söyledi.
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ukrayna krizi, fransa, paralı asker

Fransa, Ukrayna’da bir vatandaşının öldüğünü doğruladı

20:41 05.07.2022 (güncellendi: 20:42 05.07.2022)
© Sputnik / Виктор АнтонюкRusya'nın Ukrayna operasyonu
Rusya'nın Ukrayna operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Fransa, Ukrayna’da ikinci Fransız paralı askerin öldüğü yönündeki bilgiyi doğruladı ve vatandaşlarına bu ülkeye gitmeme tavsiyesini yineledi.
Fransa Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, bugünkü basın toplantısında, Fransa vatandaşı Adrian D.’nin Ukrayna’da hayatını kaybettiği haberiyle ilgili “Ölümüyle ilgili acı haberi aldık. Ailesine başsağlığı diliyoruz” yorumunda bulundu.
Ukrayna’nın tüm topraklarının savaş alanı olduğunu anımsatan Fransız diplomat, bu bağlamda nedeni ne olursa olsun bu ülkeye gitmeyi tavsiye etmediklerini söyledi.
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