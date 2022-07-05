https://tr.sputniknews.com/20220705/fransa-ukraynada-bir-vatandasinin-oldugunu-dogruladi-1058350186.html

Fransa, Ukrayna’da bir vatandaşının öldüğünü doğruladı

Fransa, Ukrayna’da bir vatandaşının öldüğünü doğruladı

Fransa, Ukrayna’da ikinci Fransız paralı askerin öldüğü yönündeki bilgiyi doğruladı ve vatandaşlarına bu ülkeye gitmeme tavsiyesini yineledi. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T20:41+0300

2022-07-05T20:41+0300

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ukrayna krizi

ukrayna krizi

fransa

paralı asker

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Fransa Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, bugünkü basın toplantısında, Fransa vatandaşı Adrian D.’nin Ukrayna’da hayatını kaybettiği haberiyle ilgili “Ölümüyle ilgili acı haberi aldık. Ailesine başsağlığı diliyoruz” yorumunda bulundu.Ukrayna’nın tüm topraklarının savaş alanı olduğunu anımsatan Fransız diplomat, bu bağlamda nedeni ne olursa olsun bu ülkeye gitmeyi tavsiye etmediklerini söyledi.

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ukrayna krizi, fransa, paralı asker