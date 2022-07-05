https://tr.sputniknews.com/20220705/fransa-vatandaslarini-uyardi-irana-seyahat-etmeyin-1058347994.html
Fransa vatandaşlarını uyardı: İran'a seyahat etmeyin
Fransa vatandaşlarını uyardı: İran'a seyahat etmeyin
Fransa, İran'ın seyahat tavsiye haritasında "kırmızı" listede olduğunu hatırlatarak vatandaşlarına İran'a seyahat etmemelerini tavsiye etti. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T19:58+0300
2022-07-05T19:58+0300
2022-07-05T19:58+0300
dünya
fransa
tavsiye
iran
seyahat
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Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransız-İranlı çifte vatandaşlar da dahil Fransız vatandaşların, hangi gerekçeyle olursa olsun İran'a kesinlikle seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunuldu.Açıklamada, buna rağmen İran'da bulunan Fransızlar ise dikkatli olmaya ve kendi güvenlikleri için gerekli tedbirleri almaya davet edildi.Fransa'nın, İran'da bulunan vatandaşlarına ülke içi yolculukları sınırlamayı ve her türlü toplanmadan kaçınmayı tavsiye ettiği açıklamada, her Fransız ziyaretçinin gözaltı, keyfi tutuklama ve adil olmayan yargılanma riskinin yüksek olduğu kaydedildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, tavsiye, iran, seyahat
Fransa vatandaşlarını uyardı: İran'a seyahat etmeyin
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Fransa, İran'ın seyahat tavsiye haritasında "kırmızı" listede olduğunu hatırlatarak vatandaşlarına İran'a seyahat etmemelerini tavsiye etti.
Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransız-İranlı çifte vatandaşlar da dahil Fransız vatandaşların, hangi gerekçeyle olursa olsun İran'a kesinlikle seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunuldu.
Açıklamada, buna rağmen İran'da bulunan Fransızlar ise dikkatli olmaya ve kendi güvenlikleri için gerekli tedbirleri almaya davet edildi.
Fransa'nın, İran'da bulunan vatandaşlarına ülke içi yolculukları sınırlamayı ve her türlü toplanmadan kaçınmayı tavsiye ettiği açıklamada, her Fransız ziyaretçinin gözaltı, keyfi tutuklama ve adil olmayan yargılanma riskinin yüksek olduğu kaydedildi.