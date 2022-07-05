https://tr.sputniknews.com/20220705/fransada-fahis-fiyat-artislari-icin-sorusturma-istendi-1058355167.html

Fransa’da fahiş fiyat artışları için soruşturma istendi

Fransa’da fahiş fiyat artışları için soruşturma istendi

Fransa’da parlamentoda yer alan bazı siyasi gruplar, son aylarda yükselişe geçen enflasyonun gerçek nedenleri ve fahiş fiyat artışları için soruşturma... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T22:22+0300

2022-07-05T22:22+0300

2022-07-05T22:22+0300

dünya

fransa

meclis

enflasyon

ekonomi

soruşturma

fiyat

fiyat artışı

fahiş fiyat

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Fransa’da enflasyonun yükselmesi ile fiyatlar arttı. Parlamentoda yer alan bazı siyasi gruplar, son aylarda yükselişe geçen enflasyonun gerçek nedenleri ve fahiş fiyat artışları için soruşturma açılmasını istedi. Ulusal Meclis’te en büyük ikinci güç olan solcu Jean Luc Melenchon'un liderliğindeki LFI, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Parti’den (PCF) oluşan 'Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği' (Nupes) ittifakı, fiyat artışlarındaki keyfi uygulamalara ve halkın alım gücünü etkileyen fiyat artışlarına ilişkin soruşturma komisyonu kurulmasını istedi. Ülkedeki çok uluslu büyük şirketlerin yaptığı fiyat artışları ve spekülasyonlardaki rolünü göz önünde bulunduran Nupes, gerekli incelemelerin yapılması ve aşırı fiyat artışına dikkat çekti.Aşırı sağcı Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Cephe (RN) ise, 'fiyat artışlarının kontrol dışına çıktığını ve kontrol edilemez hale geldiği' uyarısında bulunarak, 'kriz fırsatçılarına' karşı yeterli şekilde mücadele edilmediğini ileri sürdü. RN, 'enflasyonun gerçek nedenleri' ve 'alım gücünü düşüren ve ağırlaştıran keyfi uygulamalara' ilişkin acilen parlamenter soruşturma komisyonu kurulması için önerge verdi.Ulusal Meclis’in yanı sıra Senato’da da birçok siyasi grup fiyat artışları üzerine çalışma yapılmasını istedi. Komünist, Cumhuriyetçi, Vatandaş ve Ekolojist Grubu (CRCE), 'enflasyonun nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatılması' teklifinde bulundu.Senato'nun Ekonomik İşler Komisyonu, 'alım gücü düşüşü ve ihtiyaç tüketim ürünlerindeki fiyat artışlarının nedenlerinin' incelenmesini gündemlerine aldıklarını açıkladı.Fransa’da mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 5.7 olarak açıklanmış, enflasyon 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Haziran ayında ise enflasyonun yüzde 6.5'e yükseleceği tahmin ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220705/jp-morgan-turkiye-icin-enflasyon-tahminini-yukseltti-1058327943.html

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fransa, meclis, enflasyon, ekonomi, soruşturma, fiyat, fiyat artışı, fahiş fiyat