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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220705/ft-turkiyenin-natodan-atilmasi-harika-fikir-gibi-gelebilir-ama-aslinda-stratejik-felaket-olur-1058341796.html
FT: Türkiye'nin NATO'dan atılması harika fikir gibi gelebilir, ama aslında stratejik felaket olur
FT: Türkiye'nin NATO'dan atılması harika fikir gibi gelebilir, ama aslında stratejik felaket olur
NATO'nun Madrid zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçlü muhtıraya imza atıp vetoyu kaldırmasıyla İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecinin yürümesi hakkında... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T19:33+0300
2022-07-05T20:32+0300
ukrayna krizi
nato
türkiye
the financial times (ft)
rusya
ukrayna
karadeniz
suriye
suudi arabistan
finlandiya
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The Financial Times'da (FT) Gideon Rachman'ın yazdığı 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çileden çıkaran, ama vazgeçilmez bir müttefik olduğuna' dair makalede, "Erdoğan, NATO'nun diğer üyelerine şantaj yapıyor, ama onun da zayıf noktaları var" yorumu yapıldı. "Neden Türkiye'yi NATO'dan atmıyorsunuz? Kulağa harika bir fikir gibi geliyor - özellikle de zirve sonrası birkaç tek attıktan sonra" diye başlayan makalede, 'Erdoğan'ın geçen hafta Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına yönelik itirazlarını çektikten sonra, İsveç'in Türkiye'nin terörizmle suçladığı 73 kişiyi iade etmemesi halinde TBMM'nin anlaşmayı onaylamayacağını öne sürerek hemen yeni şüpheler yarattığı, ama Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile diğer Gezi davası mahkumları düşünüldüğünde birini Erdoğan'ın adalet sisteminin merhametine teslim etmenin her demokrasi için karşılanması zor talep olduğu' dile getirildi. 'Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya kabulünün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için büyük darbe olacağı, zira NATO'nun Rusya dışında Baltık Denizi'ne kıyısı olan her ülkeyi kapsaması anlamına geleceği' belirtilen makalede, "Türkiye'nin engelleme taktikleri, varoluşsal tehditle karşı karşıya olan NATO üyesi Baltık devletlerine yönelik alaycı bir saygısızlığı yansıtıyor. Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç üzerinden NATO'ya şantaj yapmak istemesi de Türkiye'nin gelecekteki krizlerde nasıl davranacağı konusunda şüphe uyandırıyor" iddiasında bulunuldu. Olası Rus saldırısının tetikleyeceği müttefiklerin karşılıklı birbirini savunmasını garanti eden 5. maddenin oybirliğiyle karara bağlı olduğu vurgulandı. "Dolayısıyla Türkiye'siz NATO daha iyi olmaz mıydı" diye sorup "Kesinlikle hayır" yanıtını veren makalede, 'Türkiye'nin NATO'dan atılmasının yasal olarak mümkün olduğu, ama stratejik felaket olacağı' görüşü savunuldu. 'Karadeniz'in Akdeniz'e inmek ve hem Ukrayna hem de Rusya'nın dünyaya açılması için anahtar rota olduğuna' dikkat çekildi. "Ukrayna tahılı ülkenin limanlarından çıkıp dünya piyasalarına ulaşabilecekse Karadeniz'den geçecek ve denizin girişini Türkiye kontrol ediyor" hatırlatması yapıldı. Türkiye tarafından el konulan Rus bandıralı yük gemisiyle ilgili spekülasyonlara da "Ukrayna'dan çalınan tahılı taşıdığı iddia edilen Rus gemisini Türkiye'nin alıkoyması, bu kritik rolün altını çizdi" ilavesi yapıldı. "Türkiye NATO'dan atılıp Rusya'nın müttefiki haline gelirse, Ukrayna fiilen denize kıyısı olmayan bir ülke haline gelir ve Rusya Akdeniz'in kapılarında dayanır" denilerek şöyle bir manzara çizildi:"Ortadoğu'daki güvenlik dengesi de vahim şekilde karmaşıklaşır. Türklerin Suriye'de büyük bir askeri varlığı var. Kürtlerin rolü konusunda Amerikalılarla çatışsalar da Rusya ile Esad rejimi arasındaki ittifaka karşılar. Türkler 3.7 milyon Suriyeliye sığınma da sağladılar ki, bu insani hareket, AB'nin üzerinden büyük baskı kaldırdı."'Türkiye'yi kendi safında tutmak her zamankinden hayati'"Erdoğan'ın Türkiye'nin demokratik sicilini ağır şekilde lekelediğine şüphe yok. Ama Rusya'dan farklı olarak, Türkiye -belki Erdoğan'ın Ege'deki gövde gösterisi nedeniyle alarm zilleri çaldıran Yunanistan hariç- NATO'nun geri kalanı için güvenlik tehdidi oluşturmuyor. NATO açısından Rusya'ya karşı koymanın muazzam önemi düşünüldüğünde, Türkiye'yi kendi safında tutmak her zamankinden daha hayati önem taşıyor."'Pozisyon değiştirmede mükemmel yeteneğe sahip'"Erdoğan bunu biliyor. Ukrayna'daki savaşın kendisine verdiği kozu kullanıyor. Durum çıldırtıcı ama yönetilemez değil. Türk lider yeri geldiğinde pozisyon değiştirme konusunda mükemmel bir yeteneğe sahip. Diğer NATO üyelerinin de Türkiye üzerinde kullanabilecekleri kozları var."'Türkiye ekonomisinin zayıflığı, diğerlerinin eline koz veriyor''Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yönelik tutum değişikliğiyle esnekliğini gösterdiği, Türkiye ekonomisi berbat durumdayken, Erdoğan'ın artık Suud'la düşmanlığa gücünün yetmediği, bu yüzden ilişkileri düzeltip fiili kral konumundaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı Ankara'da ağırladığı' sıralanan makalede, 'Türkiye ekonomisinin zayıflığının diğer NATO üyelerine Erdoğan'a karşı bir miktar kaldıraç kuvveti sağladığı' dile getirilerek şöyle devam edildi:'IMF'ye muhtaç kalmak, Erdoğan için aşağılanma olur'"Türkiye'de enflasyon şu anda neredeyse yüzde 80 - büyük ölçüde bizzat Erdoğan'ın ekonomiyi kötü yönetmesi yüzünden. Türk parası son 2 yılda yüzde 60'tan fazla değer kaybetti. Büyük bir cari açıktan mustarip ülkenin sonunda IMF tarafından kurtarılmaya muhtaç olacağı konusunda ısrarlı bir söylenti var. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, bu, Erdoğan için bir aşağılanma olur."'Müttefiklerin devreye girebileceği yer burası'"Ekonomik felaketten kaçınmak için Türkiye'nin dış yardıma ihtiyaç duyması muhtemel. NATO müttefiklerinin yardım edebileceği yer de burası. Ekonomik yardım karşılığında Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda daha makul tavır alması gerekebilir. Bu, kulağa İstanbul'daki Kapalıçarşı'da pazarlık yapmak gibi gelse de, bırakın, öyle olsun."
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nato, türkiye, the financial times (ft), rusya, ukrayna, karadeniz, suriye, suudi arabistan, finlandiya, isveç

FT: Türkiye'nin NATO'dan atılması harika fikir gibi gelebilir, ama aslında stratejik felaket olur

19:33 05.07.2022 (güncellendi: 20:32 05.07.2022)
© AP Photo / Susan WalshCumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi sonrasında ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile tokalaşarak ayaküstü sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi sonrasında ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile tokalaşarak ayaküstü sohbet etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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NATO'nun Madrid zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçlü muhtıraya imza atıp vetoyu kaldırmasıyla İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecinin yürümesi hakkında değerlendirmelerine devam eden Financial Times, Erdoğan'la ilgili şikayetlerini sıraladıktan sonra "Yani Türkiye'siz NATO daha iyi olmaz mıydı" diye sorup "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi.
The Financial Times'da (FT) Gideon Rachman'ın yazdığı 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çileden çıkaran, ama vazgeçilmez bir müttefik olduğuna' dair makalede, "Erdoğan, NATO'nun diğer üyelerine şantaj yapıyor, ama onun da zayıf noktaları var" yorumu yapıldı.
"Neden Türkiye'yi NATO'dan atmıyorsunuz? Kulağa harika bir fikir gibi geliyor - özellikle de zirve sonrası birkaç tek attıktan sonra" diye başlayan makalede, 'Erdoğan'ın geçen hafta Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına yönelik itirazlarını çektikten sonra, İsveç'in Türkiye'nin terörizmle suçladığı 73 kişiyi iade etmemesi halinde TBMM'nin anlaşmayı onaylamayacağını öne sürerek hemen yeni şüpheler yarattığı, ama Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile diğer Gezi davası mahkumları düşünüldüğünde birini Erdoğan'ın adalet sisteminin merhametine teslim etmenin her demokrasi için karşılanması zor talep olduğu' dile getirildi.
'Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya kabulünün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için büyük darbe olacağı, zira NATO'nun Rusya dışında Baltık Denizi'ne kıyısı olan her ülkeyi kapsaması anlamına geleceği' belirtilen makalede, "Türkiye'nin engelleme taktikleri, varoluşsal tehditle karşı karşıya olan NATO üyesi Baltık devletlerine yönelik alaycı bir saygısızlığı yansıtıyor. Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç üzerinden NATO'ya şantaj yapmak istemesi de Türkiye'nin gelecekteki krizlerde nasıl davranacağı konusunda şüphe uyandırıyor" iddiasında bulunuldu. Olası Rus saldırısının tetikleyeceği müttefiklerin karşılıklı birbirini savunmasını garanti eden 5. maddenin oybirliğiyle karara bağlı olduğu vurgulandı.
SoloTürk ve Türk Yıldızları TEKNOFEST 2019'da yaptığı uçuş gösterisiden kareler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
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FT: Biden yönetimi Türkiye'ye F-16 satışına destek açıkladı ama anlaşmanın Kongre'de onaylanması zor
30 Haziran , 14:08
"Dolayısıyla Türkiye'siz NATO daha iyi olmaz mıydı" diye sorup "Kesinlikle hayır" yanıtını veren makalede, 'Türkiye'nin NATO'dan atılmasının yasal olarak mümkün olduğu, ama stratejik felaket olacağı' görüşü savunuldu. 'Karadeniz'in Akdeniz'e inmek ve hem Ukrayna hem de Rusya'nın dünyaya açılması için anahtar rota olduğuna' dikkat çekildi. "Ukrayna tahılı ülkenin limanlarından çıkıp dünya piyasalarına ulaşabilecekse Karadeniz'den geçecek ve denizin girişini Türkiye kontrol ediyor" hatırlatması yapıldı. Türkiye tarafından el konulan Rus bandıralı yük gemisiyle ilgili spekülasyonlara da "Ukrayna'dan çalınan tahılı taşıdığı iddia edilen Rus gemisini Türkiye'nin alıkoyması, bu kritik rolün altını çizdi" ilavesi yapıldı.
ABD Başkanı Joe Biden, NATO'nun Madrid zirvesinin kapanışında basın toplantısı düzenlerken - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
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Biden: Türkiye'ye F-16 satmalıyız, Kongre'nin onayını alacağımı sanıyorum
30 Haziran , 16:15
"Türkiye NATO'dan atılıp Rusya'nın müttefiki haline gelirse, Ukrayna fiilen denize kıyısı olmayan bir ülke haline gelir ve Rusya Akdeniz'in kapılarında dayanır" denilerek şöyle bir manzara çizildi:
"Ortadoğu'daki güvenlik dengesi de vahim şekilde karmaşıklaşır. Türklerin Suriye'de büyük bir askeri varlığı var. Kürtlerin rolü konusunda Amerikalılarla çatışsalar da Rusya ile Esad rejimi arasındaki ittifaka karşılar. Türkler 3.7 milyon Suriyeliye sığınma da sağladılar ki, bu insani hareket, AB'nin üzerinden büyük baskı kaldırdı."
Erdoğan - Biden - Johnson - NATO zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
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Erdoğan: Rusya ve Ukrayna ile ilişkilerimizi denge politikası üzerinden yürütmek istiyoruz
30 Haziran , 16:45

'Türkiye'yi kendi safında tutmak her zamankinden hayati'

"Erdoğan'ın Türkiye'nin demokratik sicilini ağır şekilde lekelediğine şüphe yok. Ama Rusya'dan farklı olarak, Türkiye -belki Erdoğan'ın Ege'deki gövde gösterisi nedeniyle alarm zilleri çaldıran Yunanistan hariç- NATO'nun geri kalanı için güvenlik tehdidi oluşturmuyor. NATO açısından Rusya'ya karşı koymanın muazzam önemi düşünüldüğünde, Türkiye'yi kendi safında tutmak her zamankinden daha hayati önem taşıyor."

'Pozisyon değiştirmede mükemmel yeteneğe sahip'

"Erdoğan bunu biliyor. Ukrayna'daki savaşın kendisine verdiği kozu kullanıyor. Durum çıldırtıcı ama yönetilemez değil. Türk lider yeri geldiğinde pozisyon değiştirme konusunda mükemmel bir yeteneğe sahip. Diğer NATO üyelerinin de Türkiye üzerinde kullanabilecekleri kozları var."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
TÜRKİYE
Erdoğan: İsveç ve Finlandiya'dan oyalama görürsek, en baştaki tavrımıza geri döneriz
1 Temmuz, 15:39

'Türkiye ekonomisinin zayıflığı, diğerlerinin eline koz veriyor'

'Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yönelik tutum değişikliğiyle esnekliğini gösterdiği, Türkiye ekonomisi berbat durumdayken, Erdoğan'ın artık Suud'la düşmanlığa gücünün yetmediği, bu yüzden ilişkileri düzeltip fiili kral konumundaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı Ankara'da ağırladığı' sıralanan makalede, 'Türkiye ekonomisinin zayıflığının diğer NATO üyelerine Erdoğan'a karşı bir miktar kaldıraç kuvveti sağladığı' dile getirilerek şöyle devam edildi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dörtlü görüşmede bir araya geldi. NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'ndeki görüşme sonrasında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya belgeye uymak zorunda yoksa NATO'ya almayacağız
Dün, 10:24

'IMF'ye muhtaç kalmak, Erdoğan için aşağılanma olur'

"Türkiye'de enflasyon şu anda neredeyse yüzde 80 - büyük ölçüde bizzat Erdoğan'ın ekonomiyi kötü yönetmesi yüzünden. Türk parası son 2 yılda yüzde 60'tan fazla değer kaybetti. Büyük bir cari açıktan mustarip ülkenin sonunda IMF tarafından kurtarılmaya muhtaç olacağı konusunda ısrarlı bir söylenti var. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, bu, Erdoğan için bir aşağılanma olur."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dörtlü görüşmede bir araya geldi. NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'ndeki görüşme sonrasında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
İsveç ve Finlandiya’ya yeşil ışık: Batı’dan ‘memnuniyet’, Rusya’dan ‘Erdoğan istediğini aldı’ mesajı
Dün, 16:50

'Müttefiklerin devreye girebileceği yer burası'

"Ekonomik felaketten kaçınmak için Türkiye'nin dış yardıma ihtiyaç duyması muhtemel. NATO müttefiklerinin yardım edebileceği yer de burası. Ekonomik yardım karşılığında Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda daha makul tavır alması gerekebilir. Bu, kulağa İstanbul'daki Kapalıçarşı'da pazarlık yapmak gibi gelse de, bırakın, öyle olsun."
'Üçlü muhtıra NATO belgesi değil, gerekleri yapılmadığında nasıl yaptırım uygulanacak belli değil’ - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
EKSEN
'Üçlü muhtıra NATO belgesi değil, gerekleri yapılmadığında nasıl yaptırım uygulanacak belli değil’
Dün, 23:49
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