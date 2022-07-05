https://tr.sputniknews.com/20220705/genelge-yayimlandi-kidem-tazminati-tavani-belli-oldu-1058309143.html
Genelge yayımlandı: Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Genelge yayımlandı: Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte memur, emekli, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı belli oldu. Hazine ve Maliye... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T00:19+0300
2022-07-05T00:19+0300
2022-07-05T00:27+0300
türkiye
türkiye istatistik kurumu (tüik)
enflasyon
emekli
zam
memur
ssk
bağ-kur
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 6 aylık enflasyon farkı olarak SGK ve Bağ-Kur'lu emeklilere 42.35, memur ve memur emeklilerine de yüzde 41.69 oranında zam yapıldı.CNN Türk'ün haberine göre Hazine Ve Maliye Bakanlığı da gerekli düzenlemelere ilişkin genelge yayımladı.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Temmuz-Aralık 2022 döneminde Kıdem Tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş oldu.Kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte alınacak tazminatlar da arttı. SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan herkes tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira olacak.
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türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon, emekli, zam, memur, ssk, bağ-kur, nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, kıdem tazminatı
Genelge yayımlandı: Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
00:19 05.07.2022 (güncellendi: 00:27 05.07.2022) Abone ol
TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte memur, emekli, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzasıyla yayımlanan genelgeyle kıdem tazminatında tavan rakam belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 6 aylık enflasyon farkı olarak SGK ve Bağ-Kur'lu emeklilere 42.35, memur ve memur emeklilerine de yüzde 41.69 oranında zam yapıldı.
CNN Türk'ün haberine
göre Hazine Ve Maliye Bakanlığı
da gerekli düzenlemelere ilişkin genelge yayımladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Temmuz-Aralık 2022 döneminde Kıdem Tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş oldu.
Kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte alınacak tazminatlar da arttı. SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan herkes tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira olacak.