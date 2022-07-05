https://tr.sputniknews.com/20220705/genelge-yayimlandi-kidem-tazminati-tavani-belli-oldu-1058309143.html

Genelge yayımlandı: Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Genelge yayımlandı: Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte memur, emekli, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı belli oldu. Hazine ve Maliye... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T00:19+0300

2022-07-05T00:19+0300

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türkiye

türkiye istatistik kurumu (tüik)

enflasyon

emekli

zam

memur

ssk

bağ-kur

nureddin nebati

hazine ve maliye bakanlığı

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 6 aylık enflasyon farkı olarak SGK ve Bağ-Kur'lu emeklilere 42.35, memur ve memur emeklilerine de yüzde 41.69 oranında zam yapıldı.CNN Türk'ün haberine göre Hazine Ve Maliye Bakanlığı da gerekli düzenlemelere ilişkin genelge yayımladı.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Temmuz-Aralık 2022 döneminde Kıdem Tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş oldu.Kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte alınacak tazminatlar da arttı. SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan herkes tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira olacak.

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türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon, emekli, zam, memur, ssk, bağ-kur, nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, kıdem tazminatı